「金鴻」不只一瞥 有意拚最終門票

12強賽台灣隊長胡金龍願為明年6搶1資格賽打拚。（記者姚介修攝）

台灣隊長胡金龍12強賽打擊表現出色。（資料照，記者林正堃攝）

比起入不入選12強全明星隊，陳鴻文更在意球隊勝負。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園機場報導〕台灣隊正、副隊長胡金龍、陳鴻文在12強以身作則，各自在打擊區和投手丘做出貢獻，帶領小老弟們打出佳績，兩名資深戰將昨表示，只要身體狀況允許，沒有理由不打6搶1資格賽。

家有一老，如有一寶，台灣隊3名老將分工合作，率領年輕球員無所畏懼向前衝。胡金龍表示，王勝偉在內野帶領年輕球員，陳鴻文則帶給牛棚安定感，並開玩笑說，「我就是在旁邊看。」

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全明星隊擦身而過 陳鴻文不覺可惜

不只是信心建立，胡金龍敲並列全隊最多的7支安打，打擊率高達3成50；陳鴻文更後援5場無安打、無失分，一度被視為全明星世界隊最佳後援人選，最後卻落空。對此，他指出，「完全不覺得可惜，球隊贏球比較重要。」

未奪奧運門票 胡金龍明年再拚

昨桃園機場湧進近千球迷，胡金龍踏上台灣土地，步出入境大廳時，內心百感交集，「覺得很可惜，沒在12強拿到最後門票，但我覺得這過程大家都看在眼裡，希望明年再拚，不是沒有機會打進奧運。」

胡金龍表示，他和陳鴻文有討論過，只剩下奧運沒有打過，只要明年不會拖累球隊調度，願意再披上台灣隊戰袍；陳鴻文也在一旁點頭說道，「要拚拚看嘛！」

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