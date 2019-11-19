東奧選才 稻葉監督：現在就開始

雖然拿下12強冠軍，日本監督稻葉篤紀對明年奧運仍不敢大意。（產經新聞提供）

每隊奧運名單不到28人，日本隊可能割捨掉功能性球員周東佑京（右）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本在12強賽連勝南韓2場奪得冠軍，不過，監督稻葉篤紀指出，勝敗差距非常微小，面對明年東京奧運不能掉以輕心，尤其奧運的球員人數比12強賽少，選才必須更加慎重。

恐割捨周東佑京

12強賽每隊可登錄28名球員，稻葉選進專門代跑的周東佑京，也發揮極大的作用，不但4次盜壘都成功，且在對澳洲之戰連盜二、三壘，再靠著短打跑回追平分；不過，奧運只能登錄24名球員，較難有空間選1個專門代跑的選手。

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稻葉表示，由於奧運的球員人數減少，沒有什麼替代選手，選才必須非常慎重，且從現在就要開始。

在12強賽先發3場的巨人隊山口俊，昨宣布將申請入札轉戰大聯盟，如果和大聯盟球隊簽約，明年將無法參加奧運。

山口今年戰績15勝4敗、防禦率2.91，勝投和勝率0.789、三振188次都是央聯第1，雖然冠軍戰只投1局，被擊出2支全壘打失3分，仍在12強賽結束的隔天就宣布挑戰大聯盟，巨人球團和監督原辰德都已表示同意，山口將是第1個申請入札的巨人球員。

山口俊昨正式宣布挑戰大聯盟，巨人球團也已同意。（資料照，記者林正堃攝）

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