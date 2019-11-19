日職明年提前打 我徵召旅日難上難

陳冠宇一出關就急著找女兒。（記者徐正揚攝）

〔記者龔乃玠／桃園機場報導〕「可以先讓我抱抱女兒嗎？」帶著招牌微笑的陳冠宇，剛出機場大廳就像是名剛下班的父親，急著尋找寶貝女兒。4個月後，旅日雙投陳冠宇能否和張奕再回台灣，為國爭取奧運資格，可能有很大變數。

台灣隊雙王牌之一的張奕，以13.2局無失分狂掃2勝0敗，入選全明星世界隊先發投手，更成為賽史首位防禦率和勝率雙冠王的投手，包辦大會三大個人獎，無疑是台灣隊MVP。昨有戴著歐力士球帽的球迷想一睹風采，不過張奕留在日本，並未隨隊搭機返台。

請繼續往下閱讀...

而張奕的瘋狂表現，歐力士都看在眼裡，並將他視為明年主要戰力之一。受明年東京奧運影響，日本職棒開幕戰提前至3月20日，台灣隊若要在4月6搶1資格賽徵召旅日球員，將會打斷選手的球季，對日職球團來說並不樂見。

張奕所屬的歐力士球團本部長森川秀樹坦言，賽事剛好落在球隊開季時間點，要放人有點困難，「如果有收到請求，我們會再來討論，不過這並不代表是樂觀的。」

身為台灣隊勝利組牛棚的陳冠宇，昨也坦言如果可以，他願意打6搶1，但還是要聽取球隊的想法，無法目前就給答案。面對旅日雙投可能缺陣的處境，台灣隊勢必要尋找備案。

12強賽個人獎項

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法