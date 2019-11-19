闖羽球年終賽 台將坐3望5

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今年羽球賽季即將進入尾聲，不少好手已休兵專心準備12月11日在廣州開打的年終總決賽。台灣本季已有女單戴資穎、男單周天成及男雙李洋／王齊麟取得年終賽資格，王子維及盧敬堯／楊博涵本週續戰超級300系列南韓光州大師賽，力拚生涯首張年終賽門票。

戴天、洋麟配 確定出賽

戴資穎本週以210分領先世界排名第2的陳雨菲，「小戴障礙」推高至144週。不過，小戴因放棄香港賽，年終積分遭奧原希望追過，排名降至第4。女單年終賽最後一席由加拿大女將李文珊、泰國布莎南、南韓成池鉉「3搶1」。

請繼續往下閱讀...

子維、楊肉盧 再戰光州

連3年晉級年終賽的周天成過去2年孤軍奮戰，本季王子維有望攜手出征，他目前暫居第8，處在安全名單，後方追兵有香港一哥伍家朗、中國林丹及泰國王高倫。王子維本季最後兩站光州賽及印度西德莫迪國際賽，只要持續斬獲積分，大有機會保住生涯首張年終賽門票，他光州首戰對手為世界排名53的丹麥史范德森。

周天成。（資料照，歐新社）

男雙部分，除了本週世界排名下跌至12的李洋／王齊麟已獲參賽資格，另一組合盧敬堯／楊博涵暫居第8，年度最終站光州賽得尋求突破，捍衛參賽資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法