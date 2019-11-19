備戰明年六搶一 台灣隊慰留洪總

十二強賽台灣隊總教練洪一中（左）昨率領球員返國，體育署長高俊雄（右）到場接機。（記者姚介修攝）

〔記者林宥辰／桃園機場報導〕台灣隊能否前進二○二○年東京奧運棒球賽，明年六搶一資格賽將是最後機會，儘管總教練洪一中辭意甚堅，不過體育署和中職聯盟都表達強力慰留，昨返抵國門的洪總表示︰「還是原本想法，就看署長跟會長怎麼定奪。」

為被封為「台灣隊新王牌」的江少慶昨返抵國門。（記者徐正揚攝）

體育署、中職：洪仍是最佳人選

沒能搶下奧運門票，讓總教練洪一中自認愧對國人，最後一戰擊敗澳洲隊後，當場就對媒體說明請辭念頭，並表示會將辭呈交給體育署和中職聯盟。

對於洪總辭意甚堅，體育署長高俊雄認為，洪一中帶兵重紀律，是總教練最佳人選。中職會長吳志揚也說：「我們都知道，帶領國家隊壓力很大，但洪總仍是現階段我們認為的最佳人選，只是現在剛結束十二強賽事，還是先讓洪總休息。」

台灣隊此次十二強賽按照中職、棒協和體育署三方協議，組訓交給中職聯盟負責，明年的六搶一資格賽屬於和奧運資格有關的賽事，等同於一級賽事，因此組、訓、賽皆由中職聯盟負責。高俊雄說，待十一月二十四日棒協理事長辜仲諒返台後，隔日下午會再開協調會議。

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台灣英雄返國 近千球迷接機

台灣隊昨帶著近年一級賽事最佳的第五名成績返國，球員、教練分別搭乘四個班次商務艙陸續回來，下午首班飛機抵達前，桃園機場就有近千球迷簇擁接機，要向心目中的台灣英雄們說聲：「辛苦了！」

台灣隊此行雖有完善的後勤體系、情蒐團隊撐腰，但從預賽起場場硬仗，打出近幾年一級賽事最佳的第五名，尤其複賽以七比○史上首次完封宿敵南韓，更讓台灣球迷大快人心。可惜，最終戰績四勝三敗，台灣隊最後仍與東京奧運門票擦肩而過，只能寄望明年四月六搶一最終資格賽。

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