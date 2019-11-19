年終總決賽 林昀儒「桌」大三元

林昀儒（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年世界桌球巡迴賽最後一站奧地利公開賽落幕後，年終總決賽名單也出爐，台灣在5個項目都拿到門票，其中18歲小將林昀儒在男單、男雙和混雙都取得參賽資格，締造台灣桌球史上首次「大三元」紀錄。

世界排名第10的林昀儒去年首度在年終總決賽亮相，不過和廖振珽在男雙8強戰以直落3不敵南韓張禹珍／林鐘勳，一戰出局。

今年林昀儒大放異彩，奪下捷克公開賽冠軍及日本公開賽亞軍，以積分排名第6首度拿到年終賽男單16強門票。小林和廖振珽的男雙組合也以排名第7，連續2年躋身年終8強。

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去年總決賽在男雙8強出局的世界冠軍組合莊智淵／陳建安，今年也吊車尾搭上年終賽末班車。

我女單、女雙也獲門票

台灣一姊鄭怡靜去年和陳建安聯手打進總決賽混雙8強，今年改和林昀儒搭檔，一舉摘下阿曼、中國及香港公開賽冠軍，以積分排名第2進軍年終賽，僅次於香港組合黃鎮廷／杜凱琹。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜今年在阿曼挑戰賽闖進決賽、香港公開賽打進4強，另有4站晉級8強，以排名14連續4年取得參賽資格，也是生涯第5次。

剛獲得奧地利公開賽亞軍的國泰組合陳思羽／鄭先知，也以女雙排名第4首度獲得總決賽門票。今年總決賽將於12月12日至15日在中國鄭州舉行。

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