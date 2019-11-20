12強賽開「外」掛 3旅美等一紙好約

胡智為（資料照）

江少慶（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕12強激情過後，台灣英雄們帶著佳績和些許未能取得奧運門票的遺憾，昨返抵國門。投手江少慶、胡智為和捕手張進德，目前動向都未定，還在等一紙新合約，這次12強的亮眼表現，對3人來說或許是加分。

江少慶引美日職興趣

江少慶本屆和張奕共扛雙王牌角色，預賽面對波多黎各繳出6局失1分優質先發，複賽首戰對墨西哥差1人次優質先發。兩場好投讓他身價大漲，不僅美職至少10支球隊表達興趣，日職也有球隊探聽，他說，只要合約內容符合自己預設條件，美日職都不排斥。

請繼續往下閱讀...

胡智為兩度登板亮眼

今年對胡智為來說是起伏的一年，球季初先被光芒交易到印地安人，季中又被釋出轉投小熊，球季結束後赴墨西哥聯盟投球。胡智為預賽面對日本隊中繼3.2局失1分非自責分，複賽對澳洲先發5局無失分。

胡智為說，現階段回國先休息，不會再回墨西哥聯盟投球，「為了之後著想，會先讓身體休息。合約部分就交給經紀公司。」

至於明年6搶1資格賽，胡智為則道出旅外球員難處，「不是我們願不願意的問題，之後萬一和新東家簽約，就得看新球隊能否放人。」

張進德（資料照）

張進德增加談約籌碼

張進德這次和高宇杰、林泓育輪流蹲捕，帳面上雖僅8打數1安打，但和投手們搭配擁有一定默契。

去年底張進德和巨人簽下一紙小聯盟合約，但因受傷今年在2A出賽不多，球季過後合約到期。他坦言，「還在等消息，不過還沒跟經紀人了解，之後會討論。」

12強賽台灣隊旅外成績

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法