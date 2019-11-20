6搶1投疼 中職上等3左腕候選

12強賽台灣隊投手群戰力出色，團隊防禦率僅2.07，陳鴻文等中職投手在牛棚表現稱職。 （資料照）

12強賽台灣隊投手群戰力出色，團隊防禦率僅2.07，陳禹勳等中職投手在牛棚表現稱職。 （資料照）

12強賽台灣隊投手群戰力出色，團隊防禦率僅2.07，王躍霖等中職投手在牛棚表現稱職。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣隊要取得明年東京奧運棒球參賽資格，最後機會剩下6搶1資格賽，由於比賽時間與美日職棒球季開打強碰，旅外球員恐怕無法配合徵召，未參加12強賽的江辰晏、王溢正、李振昌等中職投手，都有機會成為主要戰力。

難徵召旅外 先發影響甚鉅

台灣在12強賽共打7場，旅外投手扣除未出賽的林鋅杰，張奕、江少慶、胡智為、陳冠宇、林凱威共投39.2局，佔全隊總投球局數61局的65%，前4人更吃下約62%，不論總教練由誰出任，如何填補這個缺口，都是迫切的危機。

請繼續往下閱讀...

按暫定規劃，6搶1採單循環賽制，每隊都要連打5天，帶5位先發、每人扛1場是基本部署，即便12強賽的吳昇峰、廖乙忠都能續戰，還要從中職再找3位，以江辰晏、王溢正、陳仕朋機會較高，若3人都入選，左投將從12強賽的2位增至5位。

江辰晏（資料照）

王溢正（資料照）

陳仕朋（資料照）

最值得注意的是江辰晏，在去年中職日職對抗賽、今年雙獅友誼交流賽各扛1場先發，共投7局無失分，連續兩年開季首次出賽都投滿6局，最多只失1分，由於6搶1的備戰時程幾乎等同春訓，向來提早「熱機」的他會是不錯的選項。

有鄭凱文昌仔 牛棚稍緩解

牛棚方面，因季後疲勞相繼辭退12強賽的鄭凱文、李振昌，可以從春訓無縫接軌，填補陳冠宇、林凱威的空缺；野手影響較小，王柏融、張進德在12強賽的打擊都沒發揮，外野、捕手都有足夠人選可挑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法