開季5巨頭強在哪》 雙MVP打出默契 火箭衝8連勝

前言：NBA官網昨公布30隊本季最新戰力榜排名，湖人、塞爾提克、公鹿、金塊和火箭分居前5。快艇找來新科總決賽MVP雷納德和P.喬治，成為本季爭冠熱門，但兩人至今尚未合體，戰績9勝5敗未如預期；至於連5年勇闖總冠軍賽的勇士，勝率不到2成，已淪為墊底球隊。

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭本季找來魏斯布魯克與哈登組成「MVP連線」，逐漸走過季初的不適應期，現在邁入正軌，昨以132：108痛宰拓荒者，拉出本季最長8連勝，以11勝3敗躍升西部第2。

請繼續往下閱讀...

哈登（左）。（美聯社）

哈登與魏少同場演出，但其球權並沒有下降，他靠著創新高的14.5次罰球機會拉抬得分，場均39.2分創下個人新高，成為繼1961-62年張伯倫後，第一位在開季前13場就轟進500分的球員，其爆炸般的砍分能力，令人嘖嘖稱奇。

魏少每場平均仍有19次出手，可進帳21.6分，和哈登扮演火箭進攻主旋律，堪稱聯盟最狂後場組合；但得分火力向來不是休士頓大軍擔心的問題，其戰績能夠一飛沖天，終究是改善其防線漏洞。

魏斯布魯克（左）。（今日美國）

卡培拉找回禁區宰制力

火箭季初曾發生單場狂失158分的荒謬賽果，現在連勝期間壓低至場均103.8分；此外，主戰中鋒卡培拉找回禁區宰制力，每場可抓13.1籃板、排全聯盟第5，阻斷對手的二次進攻機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法