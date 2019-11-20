開季5巨頭強在哪》 巴頓支援前線 金塊添得分手

巴頓（右2）本季改打小前鋒，成金塊第3號得分手。（資料照，今日美國）

前言：NBA官網昨公布30隊本季最新戰力榜排名，湖人、塞爾提克、公鹿、金塊和火箭分居前5。快艇找來新科總決賽MVP雷納德和P.喬治，成為本季爭冠熱門，但兩人至今尚未合體，戰績9勝5敗未如預期；至於連5年勇闖總冠軍賽的勇士，勝率不到2成，已淪為墊底球隊。

〔記者吳孟儒／綜合報導〕金塊上季打出驚奇，戰績衝上西部第2，本季保留主要陣容，雖未有超級球星助陣，但整體狀態依舊維持高檔，能以9勝3敗排第3，令人刮目相看。

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金塊除了中鋒約基奇和後衛J.穆雷兩大得分點，更重要的是，巴頓證明自己擁有先發實力，上季他因傷缺陣期間，克雷格頂上空缺表現不俗，使他難以在熟悉的後場佔有一席之地。

進攻常斷線 待解課題

在人手充足的金塊，想出頭確實不易，巴頓本季接下小前鋒的任務，表現稱職，46.2％的投籃命中率為生涯最佳，場均可進帳14.8分，為金塊第3號得分手，當他在場上時，每百回合進攻得分多出對手14.1分，顯現他在場上的貢獻。

不過，金塊團隊火力有待提升，他們平均每場得106.9分，在聯盟排名倒數第8，美媒認為，進攻斷電為金塊本季待解課題，得適時利用其板凳深度優勢，找出銜接主力與替補的最佳之道。

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