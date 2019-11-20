開季5巨頭強在哪》 公鹿撕裂禁區 客場當主場贏

「字母哥」亞德托昆波（左）。（歐新社）

前言：NBA官網昨公布30隊本季最新戰力榜排名，湖人、塞爾提克、公鹿、金塊和火箭分居前5。快艇找來新科總決賽MVP雷納德和P.喬治，成為本季爭冠熱門，但兩人至今尚未合體，戰績9勝5敗未如預期；至於連5年勇闖總冠軍賽的勇士，勝率不到2成，已淪為墊底球隊。

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上季聯盟戰績最佳的公鹿，季初就傳出二當家米德爾頓因腿傷缺陣至少3週，但傷情並未打擊鹿軍，靠著「字母哥」亞德托昆波的高效率演出，昨又對公牛拿下33分、10籃板，加上雄厚戰力，成為他們能以10勝3敗在東部高居第2的最大主因。

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上季年度MVP亞德托昆波表現依舊出色，本季場均可得30.3分、14籃板、6.2助攻，抄截和阻攻各1.5次，十分全能。此外，公鹿主力布雷德索、B.羅培茲和G.希爾都能適時挺身而出，一同扛起進攻火力，打造球隊勝利方程式。

禁區淨勝分 聯盟最多

值得一提的是，公鹿主打禁區成效顯著，其在內線可得51.7分，失分僅38分，淨勝分高居30隊之最。

對公鹿來說，賽程將是一大利多，他們過去10戰有8場客場，仍拿下8勝，接下來12戰有9場主場，盼能延續氣勢，在主場繼續昂首前進，瞄準東部王座。

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