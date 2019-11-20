台灣大哥大女子公開賽》 同場比賽4次一桿進洞 登金氏世界紀錄

李旻表示，一場比賽能在兩天內有4位選手一桿進洞，至今仍感到非常神奇。（資料照，大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕去年11月在林口東華球場舉行的台灣大哥大女子公開賽，創下同一場比賽2天內出現4次一桿進洞（Ace）的特殊紀錄，而寫紀錄的4名選手及台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）、冠名贊助商台灣大哥大與東華球場，都正式登錄在金氏世界紀錄。

張亞琦率先打出一桿進洞。（資料照，大會提供）

邱齡緹（左）和陳子涵也打出一桿進洞。（資料照，大會提供）

4球員、贊助商與球場 台灣大哥大女子公開賽獲頒一桿進洞金氏世界紀錄。左起台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦、台灣大總經理林之晨、第二屆冠軍選手李旻、東華高爾夫俱樂部總經理張歐誠。（台灣大哥大提供）

列入紀錄

去年台灣大哥大女子公開賽，首輪先由張亞琦率先打出一桿進洞，第2回合陳子涵、邱齡緹與最後拿下冠軍的李旻，也跟著在第16洞先後打出Ace。

這場比賽寫下不少特殊紀錄，包含同場賽事2天內出現4次一桿進洞、同天同一洞出現3次Ace，及同組2位選手在同一洞都打出Ace的驚人紀錄，也獲得金氏世界紀錄官方核准。

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去年在延長賽中拿下冠軍的李旻表示，「一場比賽能在兩天內有4位選手一桿進洞，至今仍感到非常神奇，如今又在金氏世界紀錄留下屬於自己的紀錄，真的很酷！」

李旻也提到，她在美巡打得不是很順利，但去年在東華打出一桿進洞後，12月4日在大溪鴻禧球場與朋友球敘時，再度揮出一桿進洞，自己也覺得找到手感。

TLPGA理事長鄭美琦表示，金氏世界紀錄在紀錄認證過程中極為嚴謹，不只反覆查證考究，蒐集各種相關影片、賽事、球場資料與成績卡等物證外，還要求協會補送當時比賽的天氣情況。

2019台灣大哥大女子公開賽將於12月11日至12月13日展開，預計將有百位國內外好手同場競技，李旻、徐薇淩都將出賽。

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