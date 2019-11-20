馮俊凱拿東奧公路賽門票

馮俊凱今年獲得亞錦賽銅牌。（資料照，中華民國自由車協會提供）

台灣第20張東奧門票

馮俊凱（前）拿到東京奧運公路賽門票。（資料照，中華民國自由車協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國際自由車總會（UCI）昨公布2020年東京奧運公路賽選手名單，效力巴林美利達車隊的台灣好手馮俊凱，憑藉今年亞錦賽銅牌，繼2008年北京奧運領先計分賽再次登上奧運，也是台灣第20張東京奧運門票。

31歲的馮俊凱小時候因體重過重，加上父親愛騎登山車，與自由車結下不解之緣。他國中接受正規訓練，因好勝心驅使，比賽成績都名列前茅，2014年更成為美利達車隊一員，是台灣首位加盟世界一級職業車隊的車手。

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從馮俊凱於北京奧運亮相後，台灣就未在奧運自由車缺席，2012年倫敦奧運蕭美玉在女子公路賽、全能賽登場，上屆里約奧運由蕭美玉及黃亭茵出賽。馮俊凱在獲知取得奧運門票後開玩笑地說：「他們都說我專跑亞洲線。」他說，「很開心台灣在奧運自由車項目出賽沒間斷，我這幾年參加不少大型賽事，獲知拿奧運門票心情平靜，當務之急是先研究賽道，以完賽為第一目標。」

東京奧運公路賽道總長234公里，車手將從東京武藏野之森公園出發，最後進入富士國際賽車場的終點。馮俊凱希望拿出近年於國際賽所累積的經驗，努力在比賽期間發動攻擊，讓大家能透過電視轉播看見台灣選手的奮戰英姿。

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