HBL》男子16強預賽明開戰 能仁、光復分組皆遇強敵

光復總教練陳定杰對子弟兵有信心。（記者王藝松攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕108學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，明天在台北體育館點燃戰火，衛冕軍能仁家商與南湖高中、成功高中、東泰高中同處在B組，能仁教頭林正明坦言確實不好打。

108學年度HBL高中籃球聯賽開賽記者會，各校球員代表記者會中亮相，一同為賽事造勢。（記者王藝菘攝）

能仁王凱裕、游艾喆扛重任

能仁上季靠「三劍客」林彥廷、丁冠皓、高錦瑋搭配射手王翊帆，奪隊史第3座冠軍，但4名好手今夏已畢業，只能期待得分大將王凱裕、主控游艾喆扛起重任。

預賽分成4組，取分組前3名晉級12月24日在高雄巨蛋開打的12強複賽。能仁得對上連7年叩關8強的南湖，及資格賽脫穎而出的成功、東泰。林正明提醒子弟兵本季是重新開始，冠軍屬過去榮耀，千萬不能迷失於其中，得先把自己的狀況調整至最佳，面對3場硬仗。

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光復高中上季12強擊敗泰山高中，8強力退尋求衛冕的松山高中，堪稱最會爬山的隊伍，最終更獲隊史最佳第4名。他們新賽季預賽就強碰松山、泰山，光復總教練陳定杰昨在賽前記者會上直呼：「怎麼那麼快雙山就要來復仇！」

光復陳定杰對子弟兵有信心

即使上季頭號戰將喬楚瑜已畢業，陳定杰仍對子弟兵有信心，「我相信經過上季洗禮，我們球員至少不會懼怕雙山，屆時勝負壓力給我扛，球員好好享受比賽，朝連2年晉級12強的目標前進。」

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