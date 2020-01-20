神全背號有洋蔥 「9」是向父親致敬

林益全加盟興農牛時，選「9」號向父親致敬。（資料照）

中職球員選背號理由百百款，有人取姓名諧音，好比說劉時豪選「60」號，陳仕朋名字台語發音「朋ㄟ」，故選「81」號；也有的是生日應景，廖文揚過去在統一穿「10」號，因為他在國慶日出生。

草總謝長亨當時將17、18號戰袍傳給林岳平、潘威倫（見圖，資料照）。

有人挑號碼背後有洋蔥，王勝偉選「14」號是為了紀念因車禍過世的前兄弟象投手林文城，進職棒後曾多次至墳前上香致意，林文城父母視他為乾兒子，王勝偉曾說：「感謝林學長照顧，我會更加努力讓兄弟14號發光發亮，希望他繼續保佑我。」

陳琥選「62」號是緬懷過世的父親，陳爸爸1962年出生；林益全父親年輕時是壘球選手，穿「9」號球衣，棒球路上林益全深受老爸影響，加盟興農牛選「9」號向父親致敬。

林立進職棒原本想選「83」號，但有人穿就改選「39」，他和老婆交往紀念日正是3月9日；林泓育當初想選的「1」號也有人穿走了，於是多加1成為「11」；鄭凱文旅日生涯結束返台算命，精挑吉祥數字「19」號。

請繼續往下閱讀...

球衣背號揹負球團傳承使命，統一獅謝長亨球員時期先後身穿象徵王牌的「17」、「18」號，後來升格草總，他欽點林岳平、潘威倫披上「17」、「18」號戰袍，林岳平後來將背號傳給林子崴，改穿「11」號；潘武雄剛進統一獅繼承羅敏卿「9」號球衣，但新人球季傷痛不斷，隔年改穿偶像松井秀喜的「55」號。

邱子愷「39」叫披薩專線

葉君璋身穿早期日本職棒鐵捕代表性背號「27」，當然，也有人挑背號超無厘頭，前統一獅投手邱子愷穿「39」號，原因是「3939889是叫披薩專線，穿39號大家比較好記嘛！」（記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法