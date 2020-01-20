餅總「起手式」 首重降低失分

林岳平（記者黃志源攝）

兩大新秀 交流賽上陣

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅代總教練林岳平是投手出身，上任後的首要目標是降低失分，鑒於洋投名單還不確定，重點放在提升本土投手，兩大新秀古林睿煬、林安可被寄予厚望，被點名在2月赴日本高知的交流賽打頭陣。

去年失比得多出233分

獅隊去年上、下半季都墊底，全季吞70敗是隊史最差。林岳平指出，去年失776分比得543分多233分，掉分多代表球隊大多處於落後，他不期待獅隊像樂天桃猿、富邦悍將有很多大砲，若能降低失分就有贏球機會。

請繼續往下閱讀...

「失分與得分一樣或是更少，打起來就是五五波，你有這個對抗能力，就有機會贏球，選手信心就會上來，再期待他們突圍。」

五五波戰力 土投是關鍵

要打出五五波的戰力，本土投手是一大關鍵，林岳平認為，外界似乎覺得獅隊近年洋投較弱，但獅隊本土投手一向不錯，人手也很充裕，「希望每個投手都能贏球，有8勝、120局的基本能力就好，不是只有單一個有壓倒性。」

獅隊將於2月17至22日前往日本高知，與西武獅、阪神虎共進行3場交流賽，林岳平預計帶13位投手、15位野手，陣容以年輕球員為主。他表示，古林睿煬、林安可是很被期待的兩大新秀，前兩場將各扛1場先發，預計各投2至3局，第3場交給江辰晏。

在赴日行前，獅隊安排4場隊內紅白賽、1場與富邦悍將熱身賽，古林睿煬、林安可都會在第1場紅白賽登板。至於沒去高知的資深球員，屆時將前往花蓮進行移地訓練，「老將也需要磨合，2月下旬全隊合流後，再確定新隊形。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法