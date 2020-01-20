投打二刀流 林安可照「冊」操課

統一獅新秀林安可今年挑戰投打二刀流，教練團從春訓起就為他制定「使用手冊」。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅新秀林安可今年挑戰投打二刀流，教練團參考洛杉磯天使對大谷翔平的調度模式，從春訓起為他制定「使用手冊」：當投手時只當投手，當野手時只當野手；代總教練林岳平認為，重點只在林安可能不能投。

林岳平指出，林安可春訓期間投手、野手都有練，因應目前採取「練4休1」，教練團的規劃是，若今天課表是牛棚或實戰投打練習（Live BP），就以投手練習，因為不可能4天都在投球，沒投球那2天就以野手練習。

林安可被林岳平點名，在日本高知交流賽扛第2戰先發，行前4場隊內紅白賽第1場就要登板，他也積極備戰，昨天是第4次進牛棚練投。他表示，紅白賽是要驗收秋訓與春訓成果，畢竟有段時間沒在正式比賽投球，會慢慢去做調整。

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林安可認為，春訓開訓喊出「10勝，10轟」，是他今年想挑戰的目標，希望利用去高知打交流賽，可以找出問題進行修正，趁春訓把狀況調整好，開季就直接二刀流，「既然投球、打擊都要，就要有兩種標準，也是對自己的期許。」

林安可表示，對球團的規劃很能認同，目前都按照既定計畫準備，教練團也建議他放手嘗試二刀流，「投球就專心投球，不投球再去打擊，不需要在投球時，還要取消DH上去打，我也覺得這樣比較好，教練也比較好調度。」

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