基特預約名人堂 挑戰李維拉規格

前「洋基隊長」基特能否全票進入名人堂，成為今年最受矚目的話題。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣時間明天，大聯盟名人堂新成員即將公布，此時大聯盟媒體討論的焦點並非基特能否進入名人堂，而是能否「以全票之姿」踏入古柏鎮。

拚全票之姿 踏進古柏鎮

基特身為「洋基隊長」及當家游擊手，地位崇高，但生涯在守備面時而遭人詬病，官網認為，基特生涯成績其實被低估，應真能有機會挑戰全票入選名人堂。

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基特球員生涯身披洋基戰袍20季，僅73場以指定打擊出賽，其餘出賽皆擔任游擊手，堪稱球隊游擊門面。不過，進階數據來看，基特的守備範圍偏小，一直有人詬病，甚至有媒體不客氣的說，若非洋基隊一員，基特生涯戰功能否如此彪炳，還有待討論。

耐操穩定 成就恐被低估

去年，洋基隊守護神李維拉以全票之姿進入名人堂，如今輪到當年從小聯盟開始同甘共苦的隊友基特挑戰這項榮耀。

大聯盟官網記者昨列出基特生涯成績，認為單單抨擊其守備，可能低估了基特。官網指出，基特打拚20個賽季以來的耐戰程度、和其他游擊手相比的打擊成績，足以讓他踏進名人堂。

基特生涯以耐戰、穩定著稱，僅菜鳥年和2013年受傷，導致出賽不滿20場，其餘賽季至少出賽145場，擊出3465支安打，18個完整賽季中，有16個賽季整體攻擊指數（OPS+）超過100（聯盟平均為100），且當中9個賽季整體攻擊指數超過120，是該年代所有游擊手中最多。

官網並提及基特的腳程，他生涯有17個賽季單季盜壘雙位數，生涯358次盜壘成功，且成功率達近79%，顯見其攻擊面上的全能。

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