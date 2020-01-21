費爸連21年 澳網闖頭關

費德爾是今年澳網爭冠熱門人選。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽昨點燃戰火，尋求生涯第21座大滿貫金盃、第7座澳網冠軍的「瑞士特快車」費德爾，在首輪以6：3、6：2、6：2擊敗美國選手強森，連21年躋身澳網男單64強。

38歲的費德爾在最擅長草地大滿貫溫布頓錦標賽，共搶8座冠軍，而澳網是費爸另一幸運地，在2004、2006、2007、2010、2017、2018年六度稱霸。

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費德爾在18年澳網奪第20座大滿貫後，近2年無緣於四大賽封王，但他在男子網壇仍具競爭力，去年單季勝率高達84.1%，仍是今年澳網爭冠熱門人選。

費德爾在去年11月年終決賽後封拍，未參加高強度賽事，改花時間陪家人及提升身體的狀態，以衝擊澳網金盃為志。值得一提的是，費爸在2012年美國公開賽起，長達4年在四大滿貫賽空手而歸，直到2017年才在澳網封王，更開啟生涯另一高峰，如今他想如法炮製，再度於南半球終結大滿貫的冠軍荒。

費德爾昨僅讓強森獲一個破發點，還發出10記Ace球及掃出30個致勝球，快意晉級。費爸透露，「對我而言，這次前3輪賽事是關鍵，我必須適應壓力，以及增加危機處理能力。」

生涯在澳網共奪7冠的塞爾維亞名將喬科維奇，昨以7：6（7：5）、6：2、2：6、6：1收拾德國好手史特魯夫；去年澳網16強擊敗費德爾的希臘新星西西帕斯以直落3橫掃義大利選手卡魯索。

喬帥、西西帕斯也晉級

除了喬科維奇、西西帕斯來勢洶洶，今日提拍上陣的世界球王「西班牙蠻牛」納達爾、奧地利好手提姆、德國名將小茲維瑞夫、俄羅斯悍將梅德維夫等人，都是費德爾的爭冠假想敵。

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