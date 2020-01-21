租借練習場地 獅找到合作學校

獅隊是唯一球季主場與春訓場地重疊的球隊，目前正在洽談租借學校場地。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今年仍在台南棒球場進行春訓，只使用一個場地是中職一軍四隊最少，球團已經在尋求解決辦法，最可行的方案是與有棒球場與室內練習場的鄰近學校合作，最快上半季結束前就有好消息。

扣除今年首次參加二軍球季的味全龍，獅隊是唯一球季主場與春訓場地重疊的球隊，礙於台南棒球場是高齡90歲的老球場，主結構內部可利用空間很有限，即便球季期間，只要遇到下雨，球員就沒有地方可以練習。

獅隊於去年季後參考斗六棒球場的空間使用，斥資逾百萬元整修室內打擊練習場，利用外野看台下方空間予以加長，重新粉刷並增設照明設備，還架設護網與牛棚區隔開，地面還鋪設人工草皮，原有的重量訓練室也在重新整修。

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最快上半季結束前定案

獅隊近年春訓曾商借台南大學操場、崇明國中球場做為第二場地，去年曾經洽談租借澄清湖球場，但高雄市政府爭取澄清湖成為味全龍主場未果，去年底與韓職培證英雄簽約，澄清湖成為英雄一軍今年的春訓場地。

獅隊去年前往高知與西武獅打交流賽，促使球團尋找解決方案，一是自行興建，但中意的用地都要做地目變更，二是與有棒球場與室內練習場的學校合作，最新的進度是，球團已經找到合作對象而且開始洽談租借合約，最快上半季結束前就能定案。

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