詹皇「滿血追分」 預告1週內超越KOBE

湖人新一哥詹姆斯有機會在一週內，生涯總得分超越湖人傳奇球星布萊恩，躍居排行榜第3名。（美編合成製圖）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人球星詹姆斯目前累積生涯得分3萬3563分，排在史上第4名，也是目前排行榜前5名的唯一現役球員，距離第3名的「小飛俠」布萊恩僅有80分的差距，以詹皇本季場均25.5分來計算，有機會在本週4場賽事中達陣。

距KOBE差80分

得分榜坐4望3

35歲的詹姆斯，2003年的選秀會上獲得騎士青睞，以狀元之姿加入，轉戰熱火拿下生涯首冠，後來回歸騎士，也助克利夫蘭拿下冠軍。詹姆斯生涯獲獎無數，包含最佳新人獎、4座年度MVP、3座總冠軍MVP等，同時他也是目前NBA當中多項紀錄的保持人，近10年來宰制全聯盟。

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詹姆斯在上季改披紫金戰袍，雖一度因傷高掛免戰牌，本季滿血登場，並聯手A.戴維斯助湖人打出亮眼成績，目前穩坐西部第1，寶刀未老的詹皇還將挑戰傳奇球星布萊恩的紀錄。

追上第3紀錄

比KOBE快3個球季

目前詹姆斯和布萊恩的得分差距僅80分，以詹皇本季場均25.5分來看，將有機會在本週的4場賽事中達標。值得一提的是，布萊恩得到3萬3643分用了20個球季，而詹姆斯超越這個數字，卻用不到17個賽季，比布萊恩少了3個球季，且持續往第2名邁進。

對於湖人新一哥將超越自己的紀錄，布萊恩表示，很樂見後輩寫下新的里程碑，「很多人會對我或其他運動員在面對競爭時有所誤解，大家認為，我們不希望後輩超越自己，但這完全不是事實。」

布萊恩強調，自從詹姆斯加入湖人，他就是這個大家庭的一份子，他也把詹姆斯視為兄弟，並讚賞他的表現。不過布萊恩提到，自己不打算在詹姆斯達成紀錄時，在現場觀看，而這不是他小心眼，是不想搶走屬於詹皇的時刻，「當他成功超越我的時候，我一定會第一個打電話給他祝賀。」

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