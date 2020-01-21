柯瑞喊3月復出 明星賽沒望

勇士一哥柯瑞預計最快3月才能復出，球隊少了他的奧援，慘當西部爐主。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞在去年10月底遭遇左手骨折傷勢，至今已缺席40場比賽，不過近期已經恢復部分訓練，狀況良好，外媒表示，柯瑞最快將在台灣時間3月2日與巫師一戰中回歸。

柯瑞去年左手骨折後，歷經2次手術，勇士球團預計2月初為他再度評估，不過目前柯瑞已拆掉護具，也能用受傷的左手投籃，復原情況不錯，外媒爆料，其實勇士已規劃讓他在3月初復出。

根據球團的時間表，柯瑞很難在明星賽前回歸，也意味他將缺席至少51場比賽，將創下他生涯最長的缺賽紀錄，比他在2011-12月因右腳踝嚴重扭傷缺席40場還多。

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勇士本季傷病不斷，包含射手K.湯普森、柯瑞，甚至D.格林、D.羅素都曾在球季間因傷缺陣，也讓原本有爭冠實力的他們，在本季慘當西部爐主。

巫師沃爾拚本季復出

除了柯瑞，巫師一哥沃爾也積極尋求復出，他先前飽受左腳跟傷勢所擾，前年12月手術清除骨刺，原本有機會趕上2019-20開季，不料去年2月他在家滑倒，導致阿基里斯腱斷裂，再度動刀，無緣趕上開季。

原本可能缺席整季的沃爾，近期恢復不錯，不但開始隨球隊訓練，還完整參加了對抗訓練，主帥布魯克斯表示，他有可能在這季復出，但前提是他要完全恢復健康。

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