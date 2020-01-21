教練，我想打球！大聯盟「傷情」非得已

浴室示意圖（資料照，歐新社）

記者徐正揚／專題報導

紅襪工具人霍特不小心被兒子戳到眼睛，進了傷兵名單。（資料照，取自霍特IG）

今年農曆春節連假長達7天，不管宅在家裡還是出門走春，最怕就是看似再平常不過的動作，都可能因為一個恍神，莫名其妙受傷，大多時間只能躺在床上，難得連假變成鬱悶病假，年後開工的心情也大打折扣，大聯盟在2019年就發生許多離奇受傷案例：

道奇後援投手凱利為隊友下廚，結果造成背部緊繃。（資料照，今日美國）

國民後援投手史崔克蘭做重訓時，被槓鈴打到右臉頰。（資料照，法新社）

凱利貼心之舉 釀悲劇

大都會外野手尼莫吃了自己煮的食物，疑似食物中毒掛病號。（資料照，法新社）

親手做飯菜或進廚房幫忙，動作與姿勢都要小心。道奇前年以3年2500萬美元，挖來紅襪世界大賽奪冠關鍵人物之一的凱利，還沒在球季展現他在牛棚的能力，去年春訓期間就意外受傷，原因有點搞笑，他親自下廚為隊友做晚餐，可能是心情大好太過投入，在廚房連站5個小時料理小龍蝦，竟然造成背部緊繃。

光芒左投史奈爾被浴室置物架砸到腳趾骨折。（資料照，法新社）

凱利加盟道奇前進過4次傷兵名單，沒有1次是因為背傷，幸好情形並不嚴重，只休息1週便恢復出賽，也沒影響他進入開季名單，連總教練羅伯斯都搖頭苦笑說，「看來以後我要讓他離廚房遠一點。」

太空人游擊手柯瑞亞去年5月底，在家裡按摩按到肋骨骨折。（資料照，今日美國）

既然要開火，切記要煮熟。在凱利意外受傷之前，大都會外野手尼莫只打1場官辦熱身賽，疑似食物中毒休息2天，掛病號的原因也是自己下廚，大概沒把雞肉煮熟就吃進肚子，致使上吐下瀉被折騰快9小時，總教練卡拉威笑說，「我猜他可能不知道要怎麼煮，看來我們要好好教他怎麼煮東西吃。」

藍鳥終結者賈爾斯接受按摩，造成右手肘神經發炎。（資料照，法新社）

事實上，尼莫對烹飪頗為自豪，吃壞肚子前還把料理拍照傳給老婆炫耀，他表示，那天的主食材是雞肉與地瓜，加上切段蒜苗再淋上橄欖油，用鋁箔紙包好以攝氏200度烤20分鐘，「雞肉看起來烤得很棒，但顯然還不夠好，看來我在春訓應該再花點時間，去球隊的廚房提升廚藝。」

教士一壘手霍斯莫洗三溫暖洗到頭暈跌倒，撞到額頭縫了9針。（資料照，法新社）

大都會外野手尼莫（左）與愛妻耶誕節合影。（資料照，取自尼莫IG）

洗澡三溫暖 意外難防

霍特（右）和林子偉（左）感情不錯。（資料照，美聯社）

除夕當天好好洗個澡，可以除掉今年的穢氣，是民間習俗之一，偏偏家中最容易發生意外的地方，浴室僅次於廚房。去年開季才3週，光芒王牌左投史奈爾就被放進傷兵名單，原因也很搞笑，他在浴室洗完澡，右腳被倒下的架子砸傷，造成第4腳趾骨折，幸好休養10天就歸建，只跳過1次先發。

按摩示意圖（資料照，法新社）

史奈爾指出，那天在家裡洗完澡，突然想移動1個置物架，沒想到架子組裝時沒有確實黏合，他剛出力抬起架子，頂端部分就掉下來，然後整個垮掉，正好砸到他的右腳，「我只是不喜歡那個架子放在那裡，這真的蠢斃了，但就是發生了，我從沒骨折過，這還是頭一遭。」

出門泡湯是好選項，但在公共浴室更要當心。史奈爾進傷兵名單3天後，教士一壘手霍斯莫在球隊浴室洗三溫暖，因溫度太高出現脫水現象，走出浴室時突然頭暈眼花，不慎跌倒撞到額頭，幸好醫療團隊有人還沒回家，第一時間給予診斷與治療，他也只是皮肉傷，右眼上方縫了9針，隔天對紅人4連戰第4場照常先發，還敲出1分打點二壘安打，幫助教士4：3險勝。

馬殺雞養生 竟傷身體

洗完澡適度按摩一下，有助於消除疲勞，但力道與部位都要拿捏好。太空人游擊手柯瑞亞去年5月底在家裡接受按摩，竟然造成肋骨骨折，休養2個月到下半季才復出，由於受傷理由瞎到爆，網友懷疑是遭家暴，為此他與未婚妻拍攝影片澄清，說明受傷經過的同時，還掀起衣服展示身體沒有任何傷痕。

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柯瑞亞表示，那是每天早上的例行按摩，當按摩師按壓肋骨時，突然聽到碎裂聲，他原本不以為意，「當呼吸或走路，身體右側都會痛，我就知道不對勁。」柯瑞亞去年出賽75場是生涯單季新低，直到美聯冠軍賽第2戰11局轟出再見全壘打，傷癒歸建後表現不佳的鬱悶才獲得釋放。

柯瑞亞受傷後1個半月，換成藍鳥終結者賈爾斯出包，他趁明星賽休兵期間接受按摩，竟然造成右手肘神經發炎，還好不需接受核磁共振檢查，緊繃、痠痛等不適很快獲得改善，下半季開打約1週便傷癒復出。

小孩戳眼 害爸爸休兵

過年期間是增進親子感情的好時機，只是陪小孩玩也可能有事。去年紅襪從客場開季，工具人霍特於首戰當天，在西雅圖的飯店陪2歲的兒子玩，右眼角被兒子的手戳到，造成視力受影響，出賽6場16打數僅有1安，還被三振7次，守備也無法掌握滾動中的球，開季才1週就被放進傷兵名單。

好不容易眼角膜刮傷好了，霍特在3A打復健賽期間，又因右肩關節夾擠症候群，再次接受治療，5月底才重返大聯盟。他表示，被戳那一下比想像中嚴重，右眼看不清楚只能靠左眼，最好笑的是兒子逢人就說自己戳傷爸爸眼睛。這樁意外最大的受益者是林子偉，獲得上季首次上大聯盟的機會，但只待2天又被下放。

健身房器材 暗藏危機

大吃大喝之餘在家適度運動，春節連假結束就不至於帶著走樣身材開工，但器材能健身也能傷身。「731大限」當天被水手交易給國民的後援投手史崔克蘭，換穿新球衣才20天，在主場重量訓練室做重訓時，竟然被槓鈴打到右臉頰，接受球隊醫療團隊簡單治療後，隨即前往附近醫院照X光。

史崔克蘭離開球場時，右臉有明顯紅腫，鼻子上還貼著OK繃，幸好傷勢並不嚴重，1小時後就回到球場，不但能與隊友做傳接球練習，還能跑到場邊幫球迷簽名，但球隊沒讓他在當天的比賽上場，「我在原地呆了幾秒鐘，等我照鏡子看到鼻子歪了還在流血，才想到應該是被槓鈴打到。」

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