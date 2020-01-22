澳網》蠻牛回首2019 大滿貫難敵嬌妻

球王納達爾直落3擊敗德利恩，挺進澳網第2輪。（路透）

哈勒普首盤救回3個盤末點後拿下，直落2晉級次輪。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾身著醒目粉紅戰袍，2020澳網初登場火力全開，6：2、6：3、6：0痛宰玻利維亞對手德利恩，當今世界球王強勢開胡，挺進大滿貫男單64強，賽後還自嘲是「妻管嚴」，「去年我最難忘的就是婚禮了。」

賽後現場主持人恭維，2019是夢幻的「蠻牛年」，澳網勇闖決賽，法網、美網奪冠，不但率隊贏得台維斯盃，還成為年終第1，並要納達爾選出這一年裡最棒的事，老經驗的頭號種子立馬妙回：「當然是我的婚禮啊！老婆大人就在場邊呢，關於這個問題我可要格外小心！去年確實非常特別，有許多讓人難以忘懷時刻，但結婚肯定是最重要的，畢竟成家後心態完全不一樣了。」

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直落3開胡 球王挺進次輪

來勢洶洶的「蠻牛」，臨場展現豐富經驗與高彈跳的左手上旋球威力，殺得世界排名72的德利恩毫無招架之力，輕鬆鎖定首勝。33歲的納達爾表示，很開心重返墨爾本公園，畢竟第1輪總是特別難打，因此很滿意比賽內容，「對我來說更有信心，直落3贏球的感覺很好。」

哈勒普首勝 莎娃、孔塔出局

前世界球后哈勒普克服慢熱老毛病，首盤搶救3個盤末點後強勢反撲，終挾7：6（7：5）、6：1氣走美國對手布拉蒂，羅馬尼亞第4種子有驚無險開胡晉級女單次輪。至於「英國一姊」孔塔、俄國人氣美女莎拉波娃等球星，都爆冷直落2一戰出局，這也是32歲莎娃自去年溫布頓後，連續第三項大滿貫賽一輪遊。前球后自禁藥刑滿復出跌跌撞撞，職業生涯已亮紅燈，「很幸運可以到這裡打球，感謝大會給我機會。很難說接下來12個月會發生什麼事，我還沒想過澳網之後賽程。」

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