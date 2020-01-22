泰國羽球大師賽》假想敵一輪遊 麟洋配拚本季首冠

男雙頭號種子王齊麟（左）／李洋（右）首輪過關，力拚本季第1冠。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟洋配」李洋／王齊麟昨在超級300系列泰國羽球大師賽男雙首輪，以21：9、21：16力退世界排名53丹麥組合馬提亞斯／拉塞，續朝本季首座冠軍邁進。

頭號種子 直落2過頭關

世界排名第7的李洋／王齊麟是台灣最有機會取得東京奧運參賽資格的男雙組合，但他們本季在馬來西亞大師賽、印尼大師賽皆於8強止步。兩人上季在西班牙大師賽、光州大師賽兩場300等級稱王，這次在同等級的泰國賽挾頭號種子出擊，被視為冠軍熱門之一。

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麟洋配16強對手在今日出爐，而8強有望過招隊友李哲輝／楊博軒，4強頭號假想敵為世界排名第9南韓催率圭／徐承宰，但他們昨意外以11：21、18：21不敵世界排名20馬來西亞王耀新／張御宇。

台灣男雙除了李洋／王齊麟晉級，李哲輝／楊博軒以21：13、21：18收拾日本金子真大／久保田友之祐；廖敏竣／蘇敬恒以21：17、21：10擊敗岡村洋輝／小野寺雅之；盧敬堯／楊博涵3局逆轉中國18歲組合邸子健／王昶。而女雙許雅晴／胡綾芳直落2打敗荷蘭塞爾寧／塞萊娜。

今男單內戰 王子維vs.林祐賢

男單第8種子、世界排名15的「羽球王子」王子維今日和隊友林祐賢上演內戰，雙方國際賽4度交手，王子維取得3連勝。

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