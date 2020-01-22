高志綱、吳昇峰 6搶1目標求同存異

高志綱擔綱6搶1台灣隊投捕教練。（記者林宥辰攝）

2018中職球員卡昨開賣，中職會長吳志揚（右三）與多名球員出席活動。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕農曆年後，除了各隊持續春訓，4月1日的東京奧運6搶1資格賽，堪稱棒壇最重大賽事。台灣隊教練團目前尚未完全確定，但已確定17年前幫助台灣隊闖進雅典奧運的國家英雄高志綱，資格賽將以投捕教練之姿繼續協助台灣隊。

2003年亞錦賽高志綱延長賽擊出再見安打，奠定國家隊英雄形象，也間接幫助台灣隊進軍雅典奧運。如今6搶1資格賽，台灣隊同樣背水一戰，高志綱則是以不同角色協助國家隊。

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高志綱說，沒有太多猶豫就決定擔任國家隊教練團成員，「沒有想過在這個時間點，國家隊會需要我，但我和國家隊有特殊的情感在，因此希望能夠貢獻自己的力量，也期待這次會有其他選手跳出來，帶領球隊奪勝。」

業餘好手吳昇峰前年亞運一戰成名、去年再戰12強又繳出好投，差點扳倒新星雲集的美國隊。對於6搶1，吳昇峰直言成功不必在我：「我個人來說，有沒有入選不是那麼重要，重要的是台灣一定要打進奧運。」

吳昇峰說，去年12強沒有太多壓力，反倒是結束後身體疲勞，導致爆米花聯賽等賽事有些力不從心，目前他調整以業餘賽事為主，還開玩笑說：「現階段先顧好身材，拜年時穿衣服比較好看。」

農曆新年在即，年前要完全確認教練團有些難度。不過，中職會長吳志揚表示，各球團基本上沒有問題，只是仍需確認，6搶1正賽前一定會辦熱身賽，但細節尚未確定，盡可能以台灣隊方便為主。

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