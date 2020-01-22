U18冰上女悍將 揮軍荷蘭拚升級

台灣女子冰球隊出征U18世界盃。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣女子冰球隊昨晚啟程前往荷蘭，挑戰冰球世界盃U18 2級A組賽事，去年台灣拿下2勝、1和、1敗，排名第三，今年捲土重來，若能3戰全勝，就能升上1級，締造歷史新猷。

台灣隊本屆與荷蘭、哈薩克和澳洲同屬2級A組，主帥尹安中表示，「這次最強對手荷蘭才剛被降級，我們去年6：2擊敗澳洲，雖1：3不敵哈薩克，但其最佳守門員今年可能無法參賽，對我們是利多。」

本屆台灣隊陣容堅強，18人名單中有6人打過成人國家隊，另外有3名甫從洛桑冬季青年奧運返國的即戰力球員，尹安中說，「過去可用之兵大約10人，如今能用15名球員輪替，三線都很齊全。」

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年僅15歲的張恩婗，今年在冬青奧奪銀，同時也是我國史上首面獎牌。張恩婗運動天賦驚人，現在是內湖高中的籃球校隊，國小還身兼羽球、田徑和籃球校隊，跑步更是全校最快，她笑說，「很難在籃球和冰球間取捨，所以只好兼顧；特別喜歡團隊運動，很享受與隊友並肩作戰的感覺。」

生涯第二度入選U18國手，且半個月內連續參加兩個國際大賽，但張恩婗不嫌累，「這是很棒的體驗，在冬青奧與頂尖國外選手同隊，從中學習到很多經驗，其中一名主力正是本次U18荷蘭隊的國手，現在從隊友變對手，各自為國家努力。」

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