轉戰勇士屈就「小」約 國王拚第二春

「國王」赫南德茲與勇士隊達成小聯盟合約，力拚東山再起。（資料照，美聯社）

獲邀參加大聯盟春訓

〔記者吳清正／綜合報導〕去年季後未獲水手隊續約的「國王」赫南德茲，和勇士隊達成小聯盟合約，並獲邀參加春訓，若進入40人名單，年薪100萬美元（台幣3026萬元），昔日威風八面的國王，今年能否於新王國東山再起，成為大聯盟值得關注的話題之一。

進40人名單 年薪3千萬

2005年才19歲的赫南德茲就上到大聯盟，很快成為水手隊王牌投手，2007年首度擔任開幕戰先發；2010年以13勝12敗、防禦率2.27、三振232次的成績贏得美聯塞揚獎，隔年水手隊在主場左外野設立赫南德茲專屬加油區「國王法庭」，可容納1500人，每當赫南德茲投出三振，球迷就高舉K字牌，宣判打者死刑，成為水手隊主場最著名的一景。

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2012年，赫南德茲對光芒隊投出隊史第1場完全比賽，也是大聯盟史上第23位投出完全比賽的投手，隔年與水手隊簽訂7年1.75億美元（台幣53億元）合約，創下大聯盟投手最大合約紀錄。

2009至15年，赫南德茲先發230場，防禦率2.83為同期美聯最佳成績，期間贏得1次勝投王、1次防禦率王。

傷病纏身 搶5號先發

不過，近年來赫南德茲飽受傷勢之苦，最近3年僅出賽60場，包括生涯唯一的後援登板，防禦率5.42，去年只拿到1勝、創生涯新低，防禦率6.40則創新高。

勇士隊前4號先發已鎖定，赫南德茲將和紐康柏、萊特爭取第5號先發，若能上到大聯盟，最快將在5月底的跨聯盟比賽回到水手隊主場，與老隊友們重聚。

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