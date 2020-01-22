3隊急獵教頭》大都會落選頭 太空人邀喝咖啡

現任ESPN球評培瑞茲，今將與太空人老闆面談。（取自培瑞茲推特）

前言：滴答滴答滴答…，在上週太空人爆發偷暗號醜聞後，接連已有太空人、紅襪和大都會3隊教頭遭開除，目前職務仍都「開缺中」，3隊都緊鑼密鼓面試候選人，因距離春訓投捕報到日只剩3週，屆時若教頭還沒就定位，可就開天窗了。

〔記者倪婉君／綜合報導〕身為這次作弊事件主角，太空人球團老闆克蘭已表示在2月5日之前要找到新教頭，昨面試完曾拿下3屆年度最佳總教練的70歲教頭貝克，今輪到50歲的退役球星培瑞茲，他曾是大都會找教頭時的二號人選。

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上週二大聯盟公布調查報告後，不僅確定太空人在2017年奪下隊史世界大賽首冠的例行賽和季後賽都藉由偷暗號作弊，也對球團處以500萬美元重罰。儘管如此，克蘭對這支球隊仍深具信心，「這是支好球隊，我們應該要打出另一個好球季，目前球隊仍然相當完整，如果有需要會再補強，我實在不曉得會有哪位總教練不想帶這支球隊。」

培瑞茲現為ESPN球評

只是目前時間緊迫，克蘭在找到教頭之後，還要在2月13日之前找好總經理，而太空人今年春訓熱身賽首戰是2月23日對國民。太空人已面試過前金鶯隊總教練休瓦特、前藍鳥隊總教練吉本斯和小熊隊三壘教練維納波，昨輪到22年執教生涯帶出1863勝的貝克，今預計要和目前在ESPN擔任球評的培瑞茲面談。

不曾執教大聯盟球隊

培瑞茲並未在大聯盟球隊當過教練，但他曾於2008、2009年擔任波多黎各聯盟龐賽獅子隊教頭，還在2008年率隊奪冠並獲選年度最佳教頭。大聯盟官網報導指出，培瑞茲在去年底大都會找新教頭時，是僅次於貝爾川的二號人選。

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