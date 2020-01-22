3隊急獵教頭》荷蘭前12強教頭 紅襪加追蹤

穆倫斯於2015年率荷蘭隊來台打12強賽。（資料照，記者吳清正攝）

前言：滴答滴答滴答…，在上週太空人爆發偷暗號醜聞後，接連已有太空人、紅襪和大都會3隊教頭遭開除，目前職務仍都「開缺中」，3隊都緊鑼密鼓面試候選人，因距離春訓投捕報到日只剩3週，屆時若教頭還沒就定位，可就開天窗了。

〔記者倪婉君／綜合報導〕在偷暗號事件後，紅襪已和教頭柯拉切割，目前傳出對現任大都會板凳教練穆倫斯有興趣，他曾在2013年經典賽、2015年12強賽率荷蘭隊來台出賽；至於45歲的紅襪退役球星洛爾，則給了紅襪一個很有創意的「解套方案」。

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44歲的柯拉在2017年擔任太空人板凳教練，他的名字在大聯盟調查報告中被提及11次，也於上週三遭紅襪開除。對於柯拉的處分目前尚未出爐，因為他除了涉入太空人作弊案，2018年率紅襪奪冠也有偷暗號之嫌。

穆倫斯曾助巨人奪冠

和柯拉在2006至2008年於紅襪當隊友的洛爾，曾在2007年世界大賽幫助球隊奪冠，還在系列賽以4成打擊率獲選MVP，他接受波士頓電台訪問時提到：「我願意執掌紅襪兵符，但前提是只有1年，而且柯拉保證會歸隊。」但這個創意想法，紅襪想必不會買帳。

紅襪昨則傳出相中52歲的穆倫斯，他在去年11月加入大都會教練團之前，曾在巨人隊擔任長達10年的教練，包括打擊和板凳教練，並協助巨人於2010、2012和2014年奪下世界大賽冠軍。

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