〔記者林岳甫／台北報導〕中國武漢因新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴重，體壇首當其衝為台灣女子足球隊及拳擊隊，兩組人馬原訂在2月3日至武漢參加東京奧運資格賽。女足資格賽主辦單位亞洲足聯（AFC）昨率先宣布比賽地點改至南京；拳擊確定不給武漢承辦，預料轉至遷安，最終結果在今日由國際奧會（IOC）拍板定案。

女足目前在日本愛媛縣移訓，為資格賽進行最後衝刺，屆時與澳洲、中國、泰國爭取分組前2晉級附加賽的機會。我國足協去年12月底就發函至AFC詢問是否由武漢舉辦，AFC在1月14、15日連續來函表示，暫不考慮取消賽事或改變比賽地。

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足協以選手安全為優先考量，並詢問代表隊成員的參賽意願，昨確定若在武漢舉辦，我將放棄參賽。而AFC雖決定賽事改到南京進行，但台灣隊是否如期出賽仍在評估中。

拳擊是台灣在東奧奪牌重點項目，其中女將陳念琴、林郁婷、黃筱雯被看好亞太區資格賽拿下參賽門票。如今，因疫情關係，賽事延期或改地點尚未決定，選手繼續在高雄國訓中心苦練。林郁婷表示，她眼前先專心準備資格賽，即使要赴武漢拚奧運資格，她一定參戰，但會做好預防措施。

據了解，武漢已放棄主辦，但拳擊很看重主場優勢，中國不願讓給其他國家，預料會把賽事改至距離武漢約1238公里的遷安市。台灣隊總教練柯文明表示，若不在原時間進行資格賽，會打亂選手的訓練計畫，並被迫繼續控制體重，以及花時間再把狀況調至巔峰，「我只能安慰自己把這些事情當成好事多磨。」

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