詹家姊妹吐悶氣 晉澳網女雙32強

詹詠然（左）、詹皓晴（右）。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕萬事起頭難，詹詠然／詹皓晴昨找回信心與手感，7：6（7：3）、6：3擊敗卡拉希尼可娃（喬治亞） ／加藤未唯（日本），第7種子詹家姊妹率先開胡晉級澳網女雙32強，也一吐開季2連敗悶氣。

「每項賽事的第一場，總是特別難打，很高興我們這次通過考驗了。」大小詹經布里斯本、荷巴特都首輪搶10惜敗雙重打擊，澳網大滿貫初登場壓力沉重，開賽兩度互破拉鋸，姊妹倆在戰線進入搶7力穩陣腳，4：1擴大領先，順勢搶下首盤；次盤雙方纏鬥，雙詹力保第3局破發優勢，5：3聽牌鷹眼挑戰成功，「再見破發」笑納今年首勝。

盧彥勳、謝政鵬

首度合拍出擊

今由3組台將男、女雙打出擊，傷後復出的盧彥勳雖然男單首輪力戰3盤敗北，與謝淑薇胞弟謝政鵬首度合拍，第1順位遞補64籤男雙，今上午首戰2015年美網4強的美國重砲組合強森／奎利。

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謝淑薇組「台捷聯軍」

頭號種子今首戰

女雙方面，小薇與捷克現任球后搭檔史崔可娃再度攜手，年初甫於布里斯本封后的「台捷聯軍」榮膺頭號種子，中午首戰鮑茲可娃（捷克） ／齊丹塞珂（斯洛維尼亞）；贏得澳網亞太區外卡的李亞軒／吳芳嫺，大滿貫處女秀強碰美國16種子凱寧／桑德絲。

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