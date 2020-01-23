雷納德連6場破30分 快艇擊退獨行俠

東契奇。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇昨作客獨行俠，上演雷納德、東契奇兩大巨星對決的戲碼，最終快艇在雷納德砍36分且投進關鍵罰球的帶領下，以110：107收下4連勝。而雷納德近期狀況火燙，已連續第6場比賽飆破30分，追平個人生涯最佳，也是快艇近40年來首位締造此紀錄的球員。

雷納德。（美聯社）

東契奇準大三元

未能拿下勝利

快艇和獨行俠交手，雷納德與東契奇之間的較量也成為大家關注焦點，雷納德昨繳出36分、11籃板，還飛過東契奇灌籃；東契奇則拿下36分、10籃板、9助攻準大三元，雖然無力幫助球隊拿下勝利，但他的表現令對手主帥瑞佛斯印象深刻，瑞佛斯說：「東契奇絕對是MVP候選人，讓人忘了他只是一位2年級生。」

昨復出的獨行俠波辛傑斯則繳出10分、9籃板，眼看球隊最終以3分差輸球，他自責地說：「如果我能打得更好一點就好了，輸球的責任在我。」獨行俠此役不僅吞下敗仗，還折損中鋒D.鮑威爾，昨在首節出現右腳跟腱嚴重撕裂的傷勢，恐面臨球季報銷的情況。

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快艇昨獲勝後，以31勝、13敗回到西部第2，落後湖人3.5場勝差。

隨著球季進行將近一半，年度MVP的競爭態勢越來越白熱化，不只是雷納德、東契奇被視為候選人，已經35歲但狀況依舊火燙的湖人一哥詹姆斯、火箭哈登都有機會角逐MVP。此外，上季MVP「字母哥」亞德托昆波本季場均30分、12.7籃板、5.5助攻，並率領公鹿打出隊史最佳的開季，目前高居聯盟第1，可望連莊。

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