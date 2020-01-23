用微笑逆轉命運 7項全能女鬥士陳彩娟

陳彩娟的戰靴獲台灣亞瑟士贊助。 （台灣亞瑟士提供）

記者梁偉銘／專題報導

教練張勝煇（左）稱讚愛徒陳彩娟（右）是難得一見的鑽石礦。（張勝煇提供）

●前言：時下年輕人都忙什麼？談戀愛、逛街吃飯、出國玩樂，或幻想著當人氣網紅……許多長輩批評，新新人類多屬養尊處優的「草莓族」，陳彩娟卻把吃苦當成吃補，這位拒絕向命運低頭的田徑女子7項全能勇者，儘管環境貧困、條件普通，卻不怨天尤人，硬是咬緊牙關力爭上游，扭轉頹勢拚出勵志人生。

陳彩娟在父親生病時仍一邊親自照護，一邊進行訓練。（陳彩娟提供）

假日打零工 分擔家計

19歲的陳彩娟，雖然家境清寒，但她不向命運低頭，在運動場上不屈不撓的追求佳績。比賽獎金除貼補家用，還不忘回饋母校。（林嘉欣提供）

輪廓深邃、膚色黝黑的陳彩娟並非原住民，彪炳戰功與燦爛笑容背後，更是命運殘酷捉弄下的辛酸結晶。排行老么的她，國中時父親陳明國肝硬化無法工作，生活重擔全落在腳有患疾不便行走的母親陳琇真身上，一大早5點多起床上山拔菜，再到市場叫賣，並擔任清潔工，掙得微薄收入支撐全家花費。

課餘時間陳彩娟還要打工補貼家計。（陳彩娟提供）

自己賺學費 還捐獎金

孝順貼心的陳彩娟和媽媽感情好。（陳彩娟提供）

孝順貼心的陳彩娟，清晨陪著媽媽上山拔菜，之後上學練習空檔，也會回家幫忙，甚至犧牲假日休息時間，再趕到餐廳當服務生多賺點生活費，連老闆都非常滿意，誇她外場能力好又認真，根本一人抵3人用！

打工、課業、訓練兼顧的她，繁忙生活從不喊苦，比賽獎金除貼補家用，還不忘回饋校隊，「記得她高一找我，以為要借錢，結果是捐錢。」感動又慚愧的啟蒙恩師張勝煇透露：「新北獎金17萬，她把10萬留給學弟妹，剩下的註冊繳學費就夠。」她更是新北明德高中田徑隊首獲總統教育獎選手，令師生備感欣慰。

訓練時期 親自看護病危父

過去為了讓重病父親偶爾出來透氣，陳彩娟還撒嬌，要求協助拍攝自主訓練影片，前年下半年適逢大賽，陳明國已病危，教練團擔心訓練受影響，想找看護卻被陳彩娟婉拒，「爸爸是生育我的人，要陪他走到最後。」為照顧至親，晚間她就近睡病床旁；父親往生後，隔年4月全中運田徑高女混合運動壓軸，正是最辛苦的800公尺，孰料她臨場有如神助，甚至跑得比平時還快，「不會累，因為爸爸冥冥之中牽著我。」賽後淡定一句話，聞者莫不眼紅鼻酸。

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不怨天尤人 用勤奮彌補天分

●座右銘：「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位。」

陳彩娟活潑好動，但家境清寒，國中參與田徑訓練，一度被家人反對，連教練都不看好，但她認為：「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位。」堅持用樂觀信念克服逆境，勤奮訓練彌補天分不足。

每天時間不夠用，還要忙著打工，擠壓出僅有一點空檔拿來訓練，又選擇最「操」的7項全能，許多人笑陳彩娟「傻傻的」，但她認為，這才最充實，「我每天練的東西都不一樣，幾乎都接觸新的，新鮮也更有成就感。」

這股傻勁兒，正是陳彩娟與眾不同處，前年亞青賽功虧一簣，些微差距不敵日本名將大玉華鈴，她不自怨自艾，只難過短短2分鐘重展笑靨，「沒關係，我還有進步空間，再多練就可捲土重來挑戰金牌！」

跨越障礙之餘，陳彩娟從不埋怨生活磨難與經濟壓力，相反地，她總抱持感恩的心，公開場合牽著行動不便母親，領獎時自豪地說：「要感謝的貴人有太多，最重要是在天上爸爸，還有身邊媽媽，我想讓大家知道，爸媽把我教得多好。受人點滴必當湧泉以報，我會幫助同樣需要幫助的人。」

遇到樂觀「地才」 教練稱挖到鑽石礦

「她以前黑黑胖胖，身高160公分出頭，卻跳得比誰都高，還被戲稱『會飛的豬肉』。」慧眼伯樂的明德田徑教練張勝煇，談到愛徒格外驕傲，直言帶隊25年來，從沒遇過如此認真樂觀的「地才」。

張勝煇還記得，三峽大埔國小跳遠比賽，當時陳彩娟起跳踏板失誤不斷，難過到當場哭泣，他經過時不忍從旁提點，沒想到她最後奪冠，上國中想加入田徑隊，卻差點被張勝煇回絕，「感覺她運動神經普通，我要求先減重2公斤，沒想到她暑假一口氣瘦身5公斤，決心和毅力讓人嚇到。」

因高大壯碩，陳彩娟先練擲部，鉛球、鐵餅成績出色，很快張勝煇發現，其實她速度和爆發力驚人，跳高、跳遠成績更亮眼，國二暑假決定改練沒人想試的全能，「她不是最優秀，卻肯定是最努力，總願意多花時間求取進步。」甚至平常上課，陳彩娟都主動要求坐第一排，「她坦承聽不懂，躲後面更難專心，這樣反而方便問老師，很快學業成績跟上，從後段班變名列前茅。」

經驗豐富的張勝煇，分享多年教練心得，「我們就像礦工，努力挖掘選手潛能，大器晚成的彩娟，屬那種埋很深、很深的金礦，到如今才發現，應該是更珍貴的鑽石礦！」尤其女子7項全能不外「跑、跳、投」，國內多屬「跑、跳」好，但不太會「投」；愛徒卻從「投」起家，「跑、跳」越練越強，多重優點持續放大，自然具備國際競爭力。

戰靴獲贊助 挑戰亞奧運

女子7項全能分兩天進行，首日100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺，隔天跳遠、標槍、800公尺，考驗選手速度、體能、技巧、耐力及持久力的綜合極限，且7項多達6種專用鞋，每雙都所費不貲，陳彩娟起初只能靠破爛球鞋硬撐，後來國、高中教練體恤，自掏腰包鼓勵她用佳績來換鞋，如今喜獲專業運動品牌台灣亞瑟士青睞，成為簽約選手解決裝備問題，更無後顧之憂全力拚戰。

陳彩娟強項是跳高、跳遠，鉛球也不錯，之後200公尺、標槍都有突破，尤其亟需巧勁和力量的標槍，已達45公尺93，帶動整體實力，「現在各項都算平均，最弱的還是800公尺，我速度太慢，得加強。」如今贊助商適時奧援，更讓她「如虎添翼」，非常滿意腳上新款GLIDERIDE戰靴的陳彩娟說：「我跑步耐力必須增強，這雙鞋反饋極佳，可以幫助推蹬，延續性也夠，不用耗費太多力氣，就可以持久跑下去。」

陳彩娟去年暑假榮膺拿坡里世大運我國田徑隊最年輕菜鳥，難得國際綜合賽會初體驗，樂得她大開眼界，「以前我『不會比賽』，這趟學習更專注，尤其各國高手雲集，氣氛緊張、壓力空前，絕不能絲毫分心。」歷經世大運洗禮，她很快在桃園全運會更上層樓，一舉摘下女子7項全能金牌，接下來鎖定亞青鍍金圓夢，並預約2022年杭州亞運門票，進而挑戰體壇最高殿堂的2024年巴黎奧運。

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