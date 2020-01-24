頂尖球員老中青縱橫NBA 》威廉森 19歲怪物首戰打出身價

備受矚目的鵜鶘「怪物狀元」威廉森。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕備受矚目的鵜鶘「怪物狀元」威廉森，在膝傷缺席44場比賽後，總算迎來生涯首場NBA例行賽，他不負眾望，一口氣打破多項首秀紀錄，尤其末節展現超強得分爆發力，單節進帳17分，無奈球團嚴格限制出賽時間，關鍵時刻遭提前換下，鵜鶘反撲無力，終場117：121不敵馬刺。

選秀狀元缺席44場膝傷復元

年僅19歲的威廉森首度出賽，上陣18分鐘，11投8中，高效率砍下隊史菜鳥首場出賽最高的22分，並創下自聯盟實施24秒進攻時間後，出賽時間在20分鐘內，攻下最多分的球員。同時，三分球4投4中，創下史上首位出手4次以上，命中率100%的紀錄。另外，單節17分，則是近20年，新秀初登板的單節最高得分。

生涯首戰就打出身價，威廉森表示，「經歷漫長手術和復健，身心都很煎熬，我才19歲，等待多時才打第1場比賽，此役又被提前換下場，內心真的很沮喪，但相信痛苦會過去，我定能越來越好。」

請繼續往下閱讀...

扭轉局勢 球迷高呼救世主

苦等已久的地主球迷，總算盼來紐奧良「救世主」，末節齊聲高喊MVP。鵜鶘主帥詹崔表示，威廉森潛力無庸置疑，是球隊重要資產，所以不得不讓他提前退場，必須完全遵照醫療團隊的指示行事。

威廉森末節個人秀，扭轉原本前3節打完的8分落後，反而助隊領先1分，也嚇出馬刺一身冷汗。馬刺總教練帕波維奇表示，威廉森發威改變戰局，攻守能力都是聯盟頂尖。他能回到場上無論對鵜鶘或是聯盟都是好事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法