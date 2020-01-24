洲網球公開賽》納達爾叩關32強 力抗老冤家新對手

納達爾昨在澳洲網球公開賽打敗世界排名76的阿根廷選手德爾波尼斯，生涯第14度叩關男單32強，（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王「西班牙蠻牛」納達爾昨在澳洲網球公開賽，以6：3、7：6（7：4）、6：1打敗世界排名76的阿根廷選手德爾波尼斯，生涯第14度叩關男單32強，續朝尋求相隔10年澳網金盃之目標邁進。

納達爾此仗掃出33記致勝球，且29次非受迫性失誤也比德爾波尼斯的43次少，穩健發揮成為贏球關鍵。納達爾在32強遭遇同胞世界排名30的布斯塔，雙方過去4度交手，蠻牛全勝。

納達爾在去年美國公開賽稱王後，手握19座大滿貫金盃僅次於「瑞士特快車」費德爾的20冠，居公開年代後第2多，只要在澳網封王將與費爸並駕齊驅。

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值得一提的是，瑞士好手瓦林卡在2016年美網封王後，從2017年起至今12場大滿貫賽，冠軍被「Big3」納達爾、費德爾及塞爾維亞名將喬科維奇包辦。納達爾在期間奪3座法網、2座美網；費德爾擁2度澳網、1次溫網冠軍經驗；喬科維奇拿下1座澳網、1座美網及2座溫網。

納達爾生涯在澳網缺少冠軍命，共4度屈居亞軍，僅2009年嚐過封王滋味，他本屆爭冠假想敵除了老冤家費德爾、喬科維奇，又增加年輕一輩的德國好手小茲維瑞夫、奧地利的提姆等。小茲維瑞夫昨以直落3收拾白俄羅斯選手格拉西默夫；提姆以6：2、5：7、6：7（5：7）、6：1、6：2逆轉地主選手波爾特。

女單方面，2018年亞軍羅馬尼亞前球后哈勒普以6：2、6：4擊敗英國選手達特；2016年冠軍德國柯珀以6：3、6：2收拾華裔澳籍的韓天遇，連5年躋身32強。

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