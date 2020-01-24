MLB》棒球世家羅哈斯 接大都會總教練

大都會昨宣布由羅哈斯執掌兵符。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大都會上週切割捲入偷暗號事件的貝爾川，昨宣布由羅哈斯執掌兵符，他的父親阿魯過去在大聯盟執教14年，曾奪年度最佳教頭，總管范瓦格恩表示，羅哈斯深受球員信任，又來自顯赫的棒球世家，對他的領導有信心。

羅哈斯來自多明尼加有名的「阿魯家族」，父親阿魯和胞兄莫伊西斯都是明星球員，小時候他會去父親執教的蒙特婁，和馬丁尼茲、沃克等名人堂球星玩耍，如今成為洋基布恩、紅人貝爾後，第3名現任第2代教頭。「置身在這種環境，對棒球路很有影響力。」羅哈斯說，「周遭都是棒球，我能夠很快理解這項運動，現在我想追隨父親的腳步。」

偷暗號事件 意外敗部復活

羅哈斯在大都會體系耕耘長達13年，去年成為大聯盟教練團一份子，12強賽還上任多明尼加隊教頭。早在大都會找尋教頭時，羅哈斯就是熱門人選之一，卻不敵更有名氣的貝爾川，如今意外「敗部復活」。范瓦格恩指出，羅哈斯非常了解球員，「在這種不幸的狀況下，我們想找在春訓能將球隊方針延續下去的人，他有能力成為這支球隊的領導者。」

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相較大都會在春訓前火速搞定教頭，紅襪開除柯拉後，繼任者尚未明朗；太空人持續面試其他人選，老闆柯恩表示希望於下週選出新教頭。

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