HBL打造專「鼠」舞台 一窺新春禁令

南湖高中

記者林岳甫／專題報導

南山高中

泰山高中

圖／球隊提供

能仁家商

青年高中

光復高中

青年高中為了凝聚向心力，球員會手牽手邊走操場邊聊天。

108學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級8強賽，2月9日將於台北和平籃球館、台北體育館兩地點燃戰火。即使大戰在即，多所學校仍決定在農曆年期間先給球員2至3天年假，但教練都已向球員耳提面命，休假時體重、飲食及身體健康都需要注意，避免收假後身體變得軟趴趴或是爆發嚴重傷勢，壞了3月前進台北小巨蛋4強決賽的計畫。

【能仁家商】年假自訓 影片上傳LINE打卡

男子組衛冕軍能仁家商去年12月複賽階段意外吞下2連敗，直到小組賽最終役才擊敗東山高中，艱辛取得8強資格。教練李正豪發覺球員在該階段因對抗性不足，導致狀況直直落，如今他個別為球員在年假前先量身打造訓練課表，努力讓大夥變得精壯。

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能仁已在小年夜放假，並於大年初二收假，全隊將回學校體育館，繼續按表操課，期待在8強重拾衛冕氣勢，不容許連敗再現。李正豪強調，即使給予球員年假時光，但不只會個別為子弟兵開出年假訓練菜單，還要求訓練須錄製影片，上傳至通訊軟體的群組，免得小朋友在農曆新年怠惰，影響後續備戰。

【泰山高中】外援補血 南韓兩大軍團來襲

泰山高中近幾年暑假固定到南韓移地訓練，寒假期間則禮尚往來，邀請南韓當地的高中球隊來台練習。今年元月初濟物浦高中、景福高中到泰山作客，兩軍都會用最佳陣容與泰山進行多場友誼賽，幫助黑衫軍在農曆年前備妥滿滿能量。

泰山教練廖文彬今年讓子弟兵從小年夜開始放假，初三恢復練球，即使這樣的天數與普遍球隊大致相同，但黑衫軍在上屆歷經12強止步的黑暗期，當時全隊年假放好放滿。

廖文彬打趣表示，「上次我們沒晉級8強，所以農曆過年我們放很多天，今年年後還有比賽，自然沒有放假額度，也希望球員能專心備戰8強。」

【南山高中】前車之鑑 不准騎機車、鬥牛

2017年12月12強複賽前夕，南山高中主力中鋒吳沛嘉因休假返家，竟手癢外出鬥牛，發生左腳第五蹠骨骨折的憾事，嚴重影響禁區戰力，成為南山近年最大的痛。

複賽結束後，南山主帥許時清每天練完球都三令五申，要球員切記休假及年假期間絕不能騎摩托車及雙載，若想活動筋骨只能投籃、運球，絕對不可進行有對抗性的鬥牛賽，以保護身體為重。

南山今年提前於22日放假，預計大年初二復工，許時清透露：「農曆新年快到，球員練球專注力都會下滑，倒不如提前放假，讓全部人返家過年，希望收假後大夥兒能專心練球，把握2週時間全力備戰8強賽。」

【南湖高中】跑山封關 過年忌口嚴禁超重

南湖高中連3季通過12強的外卡戰考驗，驚險收下晉級門票，也締造連8年躋身8強的紀錄。即使是吊車尾晉級，南湖仍被看好成為黑馬，有機會繼104學年度之後，再度前進4強。

為犒賞球員在複賽中的辛苦，南湖教練王顥宇決定在小年夜提前放假，並於初三再開訓。不過，南湖往年放年假前，全隊會集體至鄰近內湖忠勇山「跑山」，這次依循往例，再度以攻頂迎接農曆新年。

王顥宇笑說：「這樣的跑山活動，可以讓小朋友體重先少一些，免得過年吃太多暴肥。」至於放假期間南湖球員須注意飲食，只要體重超標，就會有「體能」懲罰伺候等著。

【青年高中】越級打怪 放假期間嚴禁鬥牛

連兩年晉級男子組8強的青年高中，今年給球員3至4天年假。教練鄧安誠透露，告知小朋友放假就要放鬆，好好享受與家人過節的時光，若突然手癢想打球，簡單進行投籃即可，千萬別在外頭鬥牛，免得把身體弄傷，壞了大局。

在備戰8強賽期間，青年除了找UBA大專聯賽公開一級、同屬台中的中州科技大學進行友誼賽外，也約戰位於台北的文化、政治大學。鄧安誠透露，這批球員欠缺實戰經驗，因此跟大學隊打友誼賽會有很大的加分作用，不僅能增強球員的對抗性，在場上應變能力也會提升，「且每個教練都會不斷出招，也幫我增加臨場調度的經驗。」

【光復高中】爽放6天 吃飽睡飽決戰8強

光復高中在HBL複賽扳倒松山、泰山高中等傳統球隊，卻因耗盡不少體能，導致後2戰敗給青年、強恕，還好在外卡賽扛住壓力，力退治平高中，連2年晉級8強，教練陳定杰在農曆新年前以加強子弟兵體能為最主要課題，拒絕8強再出現軟腿狀況。

光復備戰8強計畫除了提升體能外，也會找大專球隊進行友誼賽，提升球員的對抗性。球隊今年從小年夜開始放假，陳定杰盼子弟兵能把握年假稍微喘息一番，初四才恢復練球，放假6天稱堪8強球隊之最。他笑說：「我希望給球員輕鬆一番，他們8強可以用更好的表現回報我。」

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