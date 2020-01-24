HBL女力混搭東洋風 放年假有禁令

普門中學

記者林岳甫／專題報導 圖／球隊提供

南山高中

大神訓章（右，資料照）

108學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級8強賽，2月9日將於台北和平籃球館、台北體育館兩地點燃戰火。即使大戰在即，多所學校仍決定在農曆年期間先給球員2至3天年假，但教練都已向球員耳提面命，休假時體重、飲食及身體健康都需要注意，避免收假後身體變得軟趴趴或是爆發嚴重傷勢，壞了3月前進台北小巨蛋4強決賽的計畫。

【南山高中】帶體訓菜單禁偷懶

女子組衛冕軍南山高中在12強預賽不敵強敵普門高中後，為提升球員戰鬥力，在1月中旬赴日本移地訓練，返台後也繼續備戰。教練李陸臻透露，「時間對我而言很寶貴，只要可以練球，就一定要好好練。」

請繼續往下閱讀...

月中移訓日本 陳昱潔拚復出

南山在小年夜早上練完球就放假，李陸臻請專業體能訓練教練劉容杏備妥年假訓練菜單，而子弟兵也確定在初三下午5點收假，並於晚間7點展開農曆年首波練球。

南山頭號大將陳昱潔因膝傷關係，本季尚未亮相，目前隨劉容杏進行一對一特訓，努力強化腳部肌力，期待能在8強重返戰場。

【普門中學】教練下令禁熬夜

普門中學在教練廖哲億領軍下，連4年躋身最終4強，躍升為女子組強權，並在106、107學年度完成2連霸。普門本屆在12強預賽以5戰全勝收下8強門票，且農曆新年前剛結束日本移地訓練，已在小年夜放假，將於初二晚間歸隊，繼續備戰。

名帥大神訓章加持

普門蛻變最大關鍵在於注入日式快速球風，今年再度前往日本山形找名帥大神訓章特訓一番，期待能再提升戰力，朝隊史第9張4強門票邁進。

廖哲億透露，過年前已提醒球員要注意飲食及睡眠，畢竟這個年紀的小朋友只要一熬夜，體能將會出現嚴重下滑，屆時影響收假後的訓練量就得不償失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法