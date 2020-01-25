澳網》費德爾死裡逃生

費德爾（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳網冷門連環爆！美國小威廉絲、「日本小威」大坂直美中箭落馬後，瑞士傳奇費德爾拒絕服輸，逾4小時5盤大戰神奇倒趕6球，4：6、7：6（7：2） 、6：4、4：6、7：6（10：8） 躲過地主「費爸殺手」米爾曼狙擊，第3種子死裡逃生，集滿賽史百勝險晉男單16強。

「我也以為快輸了，沒想到能站場邊受訪。」38歲的費爸坦承，後來居上贏球有點僥倖，但賽史新制「超級搶10」4：8大幅落後時，心態反而更加專注，老經驗的前球王展現抗壓性，不但穩紮穩打一口氣追回5球，9：8超前更把握聽牌機會，底線來回大角度穿越，全場驚呼聲中鎖定勝利。

國人對米爾曼並不陌生，這位世界男單47席的澳洲悍將，去年高雄海碩盃奪冠，2018年美網16強更爆冷4盤贏球，而被譽為「費爸殺手」，賽後澳網「六冠王」費爸也嘆說：「他雖然30歲，體能依舊頂尖，是令人尊敬的頑強鬥士。」

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小威、大坂直美出局

至於美日混血的女單第3種子大坂，3：6、 4：6不敵美國15歲天才少女高芙，無緣16強提前衛冕失利；反觀膽識十足的高芙，去年勇闖溫布頓16強一戰成名，如今澳網處女秀又發威，大滿貫舞台再演驚奇。

23座大滿貫女單冠軍的小威失誤連連，4：6、7：6（7：2）、5：7不敵中國王薔，慘遭手下敗將復仇，巧的是，小威好友「丹麥甜心」沃茲妮亞琪同日輸球退休，更讓她有感而發落淚。

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