澳網台灣女力 一日3勝迎鼠光

詹詠然（左）與詹皓晴澳網2連勝，率先挺進女雙16強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹、謝淑薇除夕報喜，澳洲網球公開賽女雙、混雙接連贏球！今小薇再接再厲爭取女雙16強，詹詠然、詹皓晴各拚混雙開紅盤。

女雙第7種子詹詠然／詹皓晴狀態回穩，昨逼出7個破發點5度得逞，包括次盤5：2聽牌「再見破發」，6：4、6：2強壓克里絲蒂安（美國）／瓜拉琪（智利），詹家姊妹2連勝，率先挺進大滿貫16強。「很開心，算是送給自己最好的年節賀禮。」大小詹歷經布里斯本、荷巴特都首輪搶10惜敗低潮，轉戰墨爾本找回信心與手感，連戰皆捷默契升溫，也一吐開季2連敗悶氣。

詹詠然與3度大滿貫混雙奪冠搭檔杜帝格（ 克羅埃西亞）再續前緣，第6種子「台克聯軍」台灣時間今上午約11時出擊，期許延續2018年法網紅土、19年法網和溫布頓草地掄元氣勢，南半球硬地再創佳績。至於兩屆美網混雙亞軍的詹皓晴，再與紐西蘭老戰友維納斯合拍，第4種子約下午2時登場。

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謝淑薇與捷克女雙球后史崔可娃原定前天上陣，但當地下雨賽事塞車，順延至昨日補賽，頭號種子「台捷聯軍」6： 3、7：5力退鮑茲可娃（捷克） ／齊丹塞珂（ 斯洛維尼亞），笑納遲來首勝，今上午約10時次輪強碰格魯比琪（瑞士）／戴維絲（美國）。

小薇昨2連勝，混雙她與斯庫普斯基（英國） 首次聯手，7：6（7：5） 、5：7、10：5險退柯拉芙琪珂（美國）／索爾茲伯里（英國），第8種子「台英聯軍」安抵16強。

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