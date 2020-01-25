NBA明星賽先發拍板 大帝先進史冊

NBA明星賽先發名單

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA明星賽票選出爐，詹姆斯、A.戴維斯、東契奇三位西部先發昨都奏捷，各自率湖人、獨行俠喜開慶祝行情，大年初一就看東部人氣王的「字母哥」亞德托昆波，能否帶著東霸天公鹿作客黃蜂拚出8連勝。

亞德托昆波將擔任東部明星隊隊長。（資料照）

湖人踢館籃網，榮膺西部明星隊長的「大帝」詹姆斯沒漏氣，拚出27分、12籃板、10助攻，完成本季第10次、也是生涯第91回大三元；生涯總得分33626，只差湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩17分，可望在七六人之戰超車，預約聯盟第3人，前兩席為「天鈎」賈霸、「郵差」馬龍。

詹姆斯生涯第16回入選明星賽先發。（法新社）

同樣明星賽先發的前鋒隊友A.戴維斯，也有16分、11籃板的雙十演出， 助湖人第4節領先25分，終挾128：113破網2連勝，悲情籃網也苦吞5連敗。

詹姆斯狂掃627萬5459票，生涯第7次、連4年最高票，同時連3年擔任隊長，而生涯第16回入選先發，更超越布萊恩躍居史上第1。

至於東契奇入行第二年，就獲僅次詹皇的611萬1735票，首度入選明星賽，高人氣的斯洛維尼亞新星昨繳出27分、6籃板、9助攻，助獨行俠133：125強壓地主拓荒者。

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未滿21歲的東契奇，正是2005年詹皇後最年輕明星賽先發，與東部明星賽先發的老鷹少主T.楊恩，都屬二年級生，聯盟上回兩位不到22歲新星明星賽先發，則為1998年布萊恩、賈奈特這兩位高中跳級生。

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