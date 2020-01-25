旅日5虎一軍出發 張奕人生進階了

旅日五虎

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒各隊宣布春訓一、二軍陣容，8名旅日台將的分派底定，張奕、陽岱鋼、陳冠宇、宋家豪和王柏融等5人，確定從一軍出發。其中，12強全明星投手張奕為生涯首次春訓一軍，將競爭開季輪值。

生涯首次春訓一軍

張奕去年球季表現普通，防禦率5.93，季後在12強以13.2局無失分入選全明星隊，吸引歐力士監督西村德文目光，期望他於春訓拿出在台灣隊的鬥志，日媒更頻頻點名他是今年新人王熱門人選，受到廣大關注。

歐力士先發輪值以山岡泰輔、山本由伸為中心，張奕將在一軍春訓和榊原翼、K-鈴木、荒西祐大、田嶋大樹等人競爭其他先發名額。

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張奕表哥陽岱鋼先前傳出會被列入自行調整的「Ｓ班（特別班）」，最後被巨人列在春訓一軍陣容，和去年世界大賽冠軍國民隊野手帕拉等6人，競爭開幕先發外野手。

相較張奕和陽岱鋼不佔洋將名額，其他3人今年都有新的洋將競爭者，羅德春訓有5名洋投和陳冠宇競逐；樂天找來29歲右投夏格瓦，和宋家豪等人角逐新任終結者；火腿新洋砲維亞努威瓦也從春訓一軍出發，和王柏融較勁火力。

西武吳念庭、阪神呂彥青春訓從二軍出發，兩人2月有機會和統一獅隊在交流賽相互對戰；去年8月和樂天簽育成合約的18歲左投王彥程，同樣二軍出發，迎接職業生涯首個春訓。

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