澳網》台灣女生「鼠勾以」 雙打連日3勝

「台捷聯軍」頭號種子謝淑薇（左）／史崔可娃晉級16強，今搶8強門票。（取自澳網推特）

詹皓晴（右）／維納斯混雙首戰大逆轉，晉級16強。（詹皓晴提供）

詹詠然（左）／杜帝格開胡，直落2挺進混雙16強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇、詹詠然、詹皓晴昨在澳洲網球公開賽出擊，大年初一先後拚出3連勝！寶島娘子軍各自安抵女雙、混雙16強，小薇今將在女雙重裝上陣，率先預約8強門票。

小薇2連勝 今搶8強門票

「新年收到的第一個紅包來自芭芭拉（史崔可娃），新年快樂。」年度四大滿貫率先登場的澳網，交情深厚的謝淑薇／史崔可娃（捷克）開春搶頭香，第2局起連破帶保，發動一波跨盤8：0猛攻，6：1、7：5擊退格魯比琪（瑞士）／戴維絲（美國），頭號種子「台捷聯軍」挾著布里斯本封后餘威，2連勝女雙16強卡位。

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台灣時間今上午約8時，近況甚佳的小薇組合，遭遇非種子茱拉珂（克羅埃西亞）／史托楊諾維琪（塞爾維亞）挑戰，第1種子可望展現手感和氣勢，在墨爾本公園再下一城。本屆「三線作戰」的謝淑薇，混雙則與斯庫普斯基（英國）合拍，第8種子「台英聯軍」也已贏球晉級次輪。

詹家姊妹 混雙各自開胡

挺進女雙16強的詹家姊妹，混雙昨各自登場，詹詠然／杜帝格（克羅埃西亞）再續前緣，7：6（7：2）、7：5力退地主外卡羅迪歐諾娃／哈里斯，第6種子開胡躋身前16。大詹與杜帝格已3度大滿貫混雙奪冠，「台克聯軍」期許延續經驗與默契，南半球再創佳績。

至於兩屆美網混雙亞軍的詹皓晴，再度與紐西蘭老戰友維納斯合拍，第4種子「台紐人馬」歷經「超級搶10」大逆轉，終以5：7、7：6（7：5）、10：8驚險擊敗段瑩瑩（中國）／迪莫利爾（巴西），搶搭16強列車。

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