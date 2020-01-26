澳網》爭8強 納達爾槓上壞小子

澳洲「壞小子」基里奧斯苦戰5盤勝出，晉級16強。（法新社）

納達爾3連勝、1盤未失，晉級男單16強。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「蠻牛」納達爾直落三贏得「西班牙內戰」，現任世界球王3連勝、1盤未失，強勢挺進澳網男單16強，將與地主老冤家基里奧斯狹路相逢，雙雄恩怨情仇糾結，勢必引爆話題。

頭號種子納達爾左手上旋球發威，6：1、6：2、6：4橫掃同胞布斯塔，第13度勇闖墨爾本公園第4輪，持續朝追平費德爾史上最多20座大滿貫男單金盃的紀錄邁進。至於澳洲「壞小子」基里奧斯撐過近4個半小時的5盤大戰考驗，6：2、7：6（7：5）、6：7（6：8）、6：7（7：9）、7：6（10：8）力退俄國卡查諾夫。

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基里奧斯與「蠻牛」梁子結很深，他曾多次公開抱怨納達爾拖延比賽時間，去年比賽甚至使用下手發球，氣得當今球王罕見說重話：「他無法成為頂尖」，如今又正面對決，戰況精彩可期。

女單再爆冷門，捷克第2種子普莉絲可娃接連搶7失手，6：7（4：7）、6：7（3：7）慘遭俄國帕芙柳琴可娃淘汰，去年4強的前世界球后32強提前落馬，也讓俄女中止對戰6連敗，樂得帕芙柳琴可娃說：「我很享受比賽，首次贏她的感覺太棒了。」

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