前進東奧桌球 林昀儒、鄭怡靜全胡了

東京奧運桌球項目，林昀儒（左）、鄭怡靜（右）全取得參賽資格。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕新春報喜！台灣隊昨在2020年東京奧運桌球世界團體資格賽男子組16強戰，直落三解決波蘭隊，締造連兩輪1局未失的驚人紀錄，順利拿到男團門票，也取得兩席男單參賽資格。

這也是台灣隊繼2008年北京奧運及2016年里約奧運之後，第三度獲得奧運男子團體門票；38歲老將莊智淵也將第五度進軍奧運。台灣隊此行成果豐碩，除了男、女團門票到手，男、女單各兩席參賽資格也入袋，加上去年在年終賽拿到混雙資格的林昀儒／鄭怡靜，5個參賽項目「拿好拿滿」。

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最強台灣隊 連2屆奪滿額門票

由林昀儒、莊智淵和陳建安組成的台灣隊，被譽為「史上最強台灣隊」，他們首戰輕鬆以直落三解決泰國隊，昨天關鍵戰役，依然維持原來的排點。

打頭陣的世界冠軍組合莊智淵／陳建安，一路壓著庫爾契茨基／巴多夫斯基打，以3：0輕騎過關。接手的18歲小將林昀儒，也展現世界排名第6的身手，直落三輕取世界排名71的波蘭一哥迪亞斯。第三點單打，莊智淵毫無懸念，以3：0收拾巴多夫斯基，帶領台灣隊連兩屆奧運獲得滿額門票。

這次團體資格賽拿到男團門票的有：南韓、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、瑞典、法國、葡萄牙、塞爾維亞、台灣。

女團入選的則有：香港、奧地利、波蘭、北韓、新加坡、匈牙利、羅馬尼亞和台灣。世界排名第5的南韓在16強戰以1：3不敵北韓，只能在第二階段爭奪最後一張奧運門票。

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