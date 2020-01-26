NBA》字母哥、雷納德 開春樂享「第一次」

NBA例行賽首度造訪巴黎，亞德托昆波豪奪30分、16籃板、6助攻，率隊奪得8連勝。（法新社）

快艇雷納德昨寫下生涯首次大三元。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕入選明星賽東、西部先發五虎的亞德托昆波、雷納德，昨各自率領公鹿、快艇奏捷，東霸天8連勝拚出爭冠行情；至於大器晚成的後者，終於孵出生涯第一個大三元。

NBA首度前進巴黎

NBA例行賽頭一回來到巴黎，「字母哥」亞德托昆波無愧為上季MVP，豪奪30分、16籃板、6助攻，率公鹿116：103擊敗黃蜂，笑納8連勝也逼苦主吞下8連敗。公鹿開季40勝僅6敗，持續領先全聯盟，也創下隊史前46戰最佳，超越1970-71年39勝7敗紀錄，當年公鹿就贏得迄今唯一總冠軍。據統計，公鹿也是史上第7次前46戰40勝勁旅，前6回除了2015-16年勇士，其餘七六人、公牛、湖人都勇奪該季總冠軍，讓公鹿重溫金盃舊夢的呼聲水漲船高。

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高人氣榮膺東部明星隊長的亞德托昆波，上場32分鐘，19投13中，本季第7次「30分、15籃板、5助攻」達標，已是NBA和ABA合併以來單季第2人，前一位正是名人堂球星「天鉤」賈霸；但自我要求高的「字母哥」還不滿意，畢竟全隊遠赴法國，賽前僅訓練一次，手感和節奏欠佳，最後關頭才拉開差距，公鹿總教頭布登侯澤說：「我們還不夠好，有許多事亟待改進。」

雷納德首繳大三元

另外，快艇作客熱火，雷納德繳出33分、10籃板、10助攻，不但帶隊122：117踢館，打拚9季、502場總算集滿首次大三元，已是隊友「魯長老」L.威廉斯後，首位出賽逾500場才拿三雙的怪才。

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