道歉第一人 凱可籲太空人跟進

2017世界大賽冠軍太空人隊投手凱可，昨為偷暗號事件公開道歉。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕即便知名經紀人波拉斯發表「太空人球員毋須為偷暗號事件道歉」的言論，旗下A級投手、前太空人王牌左投凱可卻在昨天公開道歉，成為首位公開道歉的2017年太空人世界大賽冠軍成員，他也呼籲前隊友們應該出面道歉。

凱可於2009年選會第7輪被太空人指名，2012年6月登上大聯盟，生涯前7年都效力太空人，2017年隨隊贏得世界大賽冠軍，前年季後成為自由球員，去年6月以1年1300萬美元轉戰勇士，季後以3年5550萬美元加盟白襪。

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凱可指出，事情開始發生時，沒有人想過會變成這樣，他不會透露細節，但當時的大聯盟就是如此，「這樣違反規則嗎？對，我為事情演變至此感到抱歉，最重要的是，道歉是應該要做的，那支球隊（太空人）每個人都應該出面道歉。」

凱可強調，偷暗號不是只有太空人在做，太空人也不是每場比賽都偷，就算偷到也未必有效，「有時候就算偷到，還是打不到對方投手的球，我不認為太空人的投手從中獲益，但太空人確實能拿到更多分數。」

凱可認為，球員們沒想到外界會有這種反應，應該不會再有人出來承認，很多人對費爾斯的爆料很不高興。現效力運動家的費爾斯不願發表意見，強調最重要的是為新球季做好準備；運動家總教練梅爾文肯定他「會因為這麼做而受到尊敬，讓比賽變得更好。」

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