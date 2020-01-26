僅空缺1週 大都會新教頭到位

大都會由年僅38歲的羅哈斯接替總教練職位。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕同樣涉及偷暗號事件致使總教練相繼去職，大都會新教頭羅哈斯昨天正式上任，宣示要帶領球隊邁向成功。太空人還沒確定由誰接掌兵符，邀請面試的新人選是剛被天使開除的阿斯瑪斯。

大都會新總教練貝爾川因為球員時期疑似主導太空人偷暗號，簽約僅兩個半月還沒帶隊打過1場比賽就被開除，球團只花一週就決定由現年38歲的羅哈斯接任，他進入大都會體系擔任教練已經13年，前年是大都會2A總教練。

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羅哈斯繼父親阿魯後成為大聯盟總教練，年齡是大聯盟現役總教練第二年輕，也是大都會近4個月來第3位總教練；他表示，從沒想過會站在台上，拿著麥克風面對媒體，「能成為大都會總教練，對我來說是夢想成真，我會帶領球隊邁向成功。」

太空人爆發偷暗號醜聞後開除總教練辛奇，球團陸續面試前金鶯總教練休瓦特、前藍鳥總教練吉本斯、小熊三壘教練維納波、前國民總教練貝克，昨天傳出面試4個月前遭天使開除的阿斯瑪斯，球團希望在2月4日確定接任者。

阿斯瑪斯曾於2014-17年擔任老虎總教練，2018年季後雖與天使簽下3年合約，才待1年就因戰績不佳遭開除，他與太空人很有淵源，曾於1997-98年、2001-08年共效力10年，五度隨隊打進季後賽，生涯拿3座捕手金手套都在太空人時期。

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