彰師大跆拳道頒獎典禮 新秀搶鏡

黃聖鵬（右）

記者廖聿偉／專題報導

黃詩惠（左）、葉妍欣（右）

楊懿琪

最佳男子新秀／徐皓祐不像個菜鳥

張力千

大一菜鳥徐皓祐，擁有183公分的優質身材，加上超齡的心理素質，2019年在全國總統盃拿下銀牌，並成為英國曼徹斯特世錦賽和拿坡里世大運的雙料國手。談起去年最大收穫，他認為，升上大學後，無論身體強度和心靈素質都有明顯的成長，打法也不像以前那麼凌亂；鼠年希望能入選亞錦賽國手，並且在全大運拿下金牌。

徐皓祐（右）

徐皓祐

最佳女子新秀／楊懿琪叩關國手夢

私底下個性害羞、靦腆的楊懿琪，站上賽場時展現旺盛的鬥志和企圖心，菜鳥年就拿下全運會和台北城市盃銀牌。鼠年楊懿琪也期許自己能當上國手，並朝著2022年亞運努力。她說，「我容易想太多，所以進攻比較猶豫，期盼未來能改善缺點，勇於進攻，並依照教練給的課表，努力訓練，成績更上層樓。」

最佳男子進步獎／黃聖鵬為教職鋪路

黃聖鵬在豬年突飛猛進，先在全大運品勢混雙摘銅，並在拿坡里世大運頂替傷退的徐語澤出賽，「即刻救援」摘下男團品勢銀牌，他認為，「去年最大的突破是心態，心情平靜，反而能發揮水準。」鼠年隨遇而安，即將升大四，該為未來鋪路，會提升自己的教學經驗，若能繼續當選手一定會堅持，若沒有也不強求，專心朝教練或教師方向發展。

最佳女子進步獎／葉妍欣、黃詩惠崢嶸

大三的黃詩惠與大二的葉妍欣兩人並列最佳進步獎，並期盼在鼠年，拿下全大運金牌。葉妍欣大一因骨折，直到豬年才嶄露頭角，同時斬獲大學生涯的首金，希望能將好表現延續下去，鼠年更上層樓。

請繼續往下閱讀...

最佳運動精神獎／張力千一償兩願望

自認資質與技術都不如人的張力千，靠著加倍努力，豬年一口氣當上亞錦賽與世大運國手，並在全大運摘金。他透露，「我知道自己的天分和身體素質都比隊友差，所以投入大量時間自主訓練，包括重量訓練和跑步，希望能趕上隊友。鼠年會讓自己身體充分休息，累積能量，希望能再續佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法